Lucha antiterrorista
La Policía detiene a diez personas en Madrid y otras cuatro provincias en una macrooperación antiyihadista
La operación, de la Policía Nacional, sigue abierta en previsión de nuevas detenciones
Agentes de la Policía Nacional han asestado un golpe al terrorismo islamista con la detención de al menos diez personas implicadas en actividades yihadistas, confirman a este diario fuentes de ese cuerpo policial.
Las detenciones se vienen llevando a cabo desde primera hora de este miércoles, en algunos casos casi simultáneamente, en diversos puntos de las provincias de Alicante, Barcelona, Málaga y Murcia, así como en la Comunidad de Madrid.
La operación, dirigida por la Comisaría General de Información, es de amplio calado, y las fuentes consultadas no descartan nuevas detenciones durante este y los próximos días. Hasta el momento todos los capturados son hombres, y todos han sido ya sometidos a los primeros interrogatorios por la Policía.
No ha trascendido una confirmación oficial de las figuras penales concretas que se atribuyen a los diez detenidos, pero sí que el grupo de supuestos terroristas apresados pasarán este viernes a disposición de un juzgado de la Audiencia Nacional. No se trata de una operación antiterrorista al uso contra fanáticos y reclutadores online de yihadistas, según fuentes próximas al operativo. El grupo desarticulado está en un nivel superior de capacitacion para atentar.
Después de un golpe en Tarifa
El pasado 11 de mayo, investigadores del área de lucha antiterrorista de la Comisaría General de Información detuvieron en Tarifa a un ciudadano español, joven y converso al Islam radical, que se había ido fanatizando con los postulados de la organización terrorista Daesh, o Estado Islámico.
El detenido expresaba en sus círculos online un intenso odio a España y los españoles, que aprendía de grandes atentados cometidos en Francia (en Niza y en París) y que se estaba capacitando para atentar en España.
Las fuentes consultadas descartan de momento que esta detención de mediados de mes, en la que hubo participación del FBI norteamericano aportando información, haya sido prólogo de la nueva cascada de detenciones, que se enmarcan en un golpe policial -"macrooperación" lo consideran las fuentes consultadas- exclusivo contra una red criminal.
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