OPERACIÓN POLICIAL EN MADRID
Tres detenidos tras desmantelar un activo punto de venta de droga en Getafe
Las denuncias de los residentes por el constante trasiego en la vivienda permitieron iniciar la investigación en enero
EUROPA PRESS
Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves a tres personas, dos mujeres y un varón, y han desmantelado un punto de venta de droga en Getafe (Madrid), según han informado fuentes de la Jefatura Superior.
La investigación comenzó el pasado mes de enero cuando los agentes, a través de quejas vecinales, tuvieron conocimiento de que en una vivienda se podría estar distribuyendo sustancia estupefaciente.
Las pesquisas policiales permitieron constatar que en el lugar había un gran trasiego de personas que abandonaban el domicilio pocos minutos después de acceder al mismo. Por tales hechos, se ha llevado a cabo la entrada y registro en el inmueble, donde los agentes incautaron diversas armas blancas, así como cocaína y heroína.
Por todo ello, la Policía ha procedido a la detención de estas tres personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Los tres arrestados han pasado posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
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