Detenido un hombre tras intentar quemar una vivienda y atrincherarse con un cuchillo en su casa de Fresnedillas de la Oliva

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 60 años en Fresnedillas de la Oliva acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad, después de que se atrincherara en su vivienda con un cuchillo de grandes dimensiones y tratara de impedir la entrada de los efectivos electrificando la puerta con una batería de coche. Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo, cuando la Guardia Civil fue alertada de que un vecino de la localidad estaba arrojando objetos con fuego contra la vivienda de una mujer con la intención de quemarla. Según el aviso recibido, el hombre también habría amenazado con utilizar artefactos explosivos.

A la llegada de los agentes, el varón se refugió en su domicilio, desde donde comenzó a arrojar objetos contra los efectivos mientras esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones. Además, intentó electrificar la puerta de entrada conectándola con las pinzas de la batería de su vehículo para evitar que los agentes accedieran al inmueble.

Finalmente, una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) logró entrar en la vivienda, reducir al hombre y desarmarlo. Posteriormente fue detenido y puesto a disposición judicial por un supuesto delito de atentado a agentes de la autoridad.

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La Guardia Civil ha señalado que el arrestado acumula cinco denuncias interpuestas por vecinos de la localidad por delitos de daños, amenazas y lesiones. Entre los hechos denunciados figura el incendio de muebles de jardín de otra vecina.