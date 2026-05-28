Desmantelan en Madrid y Murcia una célula del Tren de Aragua tras asaltar a punta de pistola a víctimas adineradas

La Policía Nacional ha desarticulado una presunta célula del Tren de Aragua dedicada a cometer robos con violencia contra víctimas de alto poder adquisitivo. La operación se ha saldado con seis detenidos en Madrid, Murcia y Camarma de Esteruelas (Comunidad de Madrid), tres de los cuales han ingresado en prisión por orden judicial, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Madrid.

Los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, robo con violencia, detención ilegal, estafa y delito contra la salud pública. Según la investigación, formaban parte del entramado de esta organización delictiva especializado en asaltos violentos, con vigilancia previa de sus objetivos, uso de armas de fuego, inhibidores de frecuencia y material preparado para evitar ser identificados.

El caso arrancó en agosto de 2025, después de un brutal robo en una vivienda unifamiliar situada en una urbanización privada de las afueras de Madrid. Los asaltantes, armados con pistolas y equipados con un potente inhibidor de antenas, irrumpieron en el inmueble y se apoderaron de relojes y joyas valorados en 1,5 millones de euros, 200.000 euros en efectivo y una transferencia de criptomonedas por importe de 1,3 millones.

Las víctimas fueron reducidas con extrema violencia. Los investigadores sostienen que fueron amordazadas y atadas de pies y manos con cinta adhesiva y bridas, permaneciendo indefensas durante casi cinco horas. Durante ese tiempo sufrieron agresiones e intimidaciones constantes. Los asaltantes llegaron a apuntarles a la cabeza con pistolas después de introducir un cartucho en la recámara.

Las pesquisas permitieron vincular a dos de los sospechosos con otro robo violento cometido solo tres días antes. La víctima, que había llegado a España unas horas antes, se alojaba en un apartamento de alquiler vacacional. Allí, los autores también actuaron armados, sustrajeron efectos de valor e intentaron transferir dinero desde su cuenta bancaria, aunque no lograron culminar la operación.

A estos dos golpes se sumó un tercer asalto de características similares en otro apartamento turístico. En este caso, la víctima opuso resistencia y uno de los agresores realizó un disparo que le provocó graves lesiones en el rostro, con riesgo real para su vida. Por la gravedad de los hechos, los investigadores de homicidios asumieron parte de las diligencias.

La Policía sostiene que la organización seleccionaba minuciosamente a sus víctimas. Buscaban personas con alto poder adquisitivo, estudiaban sus movimientos y rutinas o concertaban encuentros en apartamentos vacacionales bajo distintos pretextos para facilitar el asalto.

Una vez identificados los seis presuntos integrantes del grupo, el juez autorizó seis entradas y registros simultáneos en domicilios de Madrid, Murcia y Camarma de Esteruelas. En los registros, los agentes intervinieron un arma de fuego simulada, un inhibidor de frecuencia, dos juegos de placas de matrícula dobladas, relojes, joyas, varios teléfonos móviles, más de 2.700 euros en efectivo y unos 100 gramos de sustancias estupefacientes, principalmente MDMA y ketamina.