La mejor universidad pública está en la Comunidad de Madrid: en septiembre espera la llegada de un miembro de la realeza

No es un secreto. Elegir universidad se ha convertido en una decisión cada vez más exigente para miles de estudiantes y familias. A las puertas de que empiece la PAU, son miles de jóvenes lo que ya investigan acerca de la calidad docente, la empleabilidad, la investigación o la internacionalización que ofrecen los distintos centros educativos.

En ese escenario, lo cierto es que hay una universidad que ha logrado posicionarse como la mejor universidad pública de España en la 13.ª edición del Ranking CyD, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

La institución madrileña de la que hablamos es la Universidad Carlos III de Madrid, que comparte esta posición con la Universidad Autónoma de Barcelona y alcanza, además, el segundo puesto global entre todas las universidades analizadas, tanto públicas como privadas. Solo la Universidad de Navarra aparece por delante en esta clasificación.

La institución madrileña de la que hablamos es la Universidad Carlos III de Madrid / Europa Press

Una universidad que lidera en Periodismo y Comunicación

El Ranking CyD analiza también el rendimiento de las universidades por áreas de conocimiento. En esta edición se han estudiado diez ámbitos: Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Políticas, Derecho, Sociología, Historia, Educación, Periodismo y Comunicación, Ciencias de la Tierra y Geología, y Ciencias e Ingenierías Ambientales.

En esta clasificación, la Universidad Carlos III de Madrid ocupa el primer puesto en Periodismo y Comunicación. También aparece en segunda posición en Ciencias Políticas y Sociología, y en tercer lugar en Derecho.

Primera en enseñanza, transferencia e internacionalización

La clasificación se elabora a partir de 36 indicadores agrupados en cinco grandes dimensiones. En tres de ellas, la Universidad Carlos III de Madrid aparece en primera posición nacional: enseñanza y aprendizaje, transferencia de conocimiento y orientación internacional. Estos indicadores miden aspectos clave del funcionamiento universitario, desde la calidad de la formación hasta la capacidad de conectar la investigación con el tejido económico y social.

Compromiso con la discapacidad

El buen resultado en el Ranking CyD llega poco después de que la Universidad Carlos III de Madrid haya recibido el Sello Bequal Plus, una distinción que reconoce a las organizaciones socialmente responsables con la discapacidad.

Este certificado valora el compromiso de las entidades en cuestiones como la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la gestión del talento y la implantación de políticas inclusivas en el entorno laboral.

El modelo Bequal funciona como una evaluación independiente del grado de compromiso de las organizaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad. Entre los aspectos analizados figuran la estrategia, el liderazgo, la gestión de personas, el cumplimiento normativo, la accesibilidad y la inclusión en los procesos internos.

La universidad donde estudiará la princesa Leonor

Además, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cursará el grado en Ciencias Políticas la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente en el campus de Getafe. Comenzará su etapa universitaria el próximo otoño, tras haber superado el proceso de selección previsto para estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero y obtener la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión.

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La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cursará el grado en Ciencias Políticas la Universidad Carlos III de Madrid / Europa Press

Y es que, con una vocación moderna y reformista, el campus de Getafe es considerado uno de los más completos de la Comunidad de Madrid en cuanto a sus instalaciones académicas. Entre la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, el campus de Getafe cuenta con dos bibliotecas principales de varias plantas, varias aulas multimedia y de informática, platós de televisión, estudios audiovisuales, una sala de juicios simulada y espacios de idiomas y aprendizaje digital.