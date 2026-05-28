Cortes de tráfico en Madrid este jueves: horarios, calles afectadas y cambios en el transporte público

Aviso a los conductores madrileños: moverse por la capital será más complicado de lo habitual este jueves 28 de mayo. Varias manifestaciones convocadas en distintos puntos de Madrid y los preparativos para la visita del Papa León XIV provocarán cortes de tráfico, restricciones de movilidad y cambios en varias líneas de autobuses de la EMT.

Las principales afecciones se concentrarán por la tarde en Carabanchel, Puerta del Sol y San Blas-Canillejas. A estos cortes puntuales se suman las ocupaciones de calzada que ya afectan a zonas clave del centro y del eje Castellana-Recoletos-Prado, especialmente en el entorno de Plaza de Lima y Plaza de Cibeles.

Como ya es habitual en estas situaciones, el Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público y evitar el vehículo privado en las zonas afectadas, sobre todo en las horas de mayor circulación.

Las principales afecciones se concentrarán por la tarde en Carabanchel, Puerta del Sol y San Blas-Canillejas / Archivo

Cortes de tráfico en Madrid este jueves 28 de mayo

Las incidencias comenzarán a partir de las 18:00 horas y se prolongarán, en algunos puntos, hasta las 21:30 horas. Los mayores problemas se esperan en tres zonas: Carabanchel, Puerta del Sol y San Blas-Canillejas.

Además, el tráfico seguirá condicionado por los montajes vinculados a los actos previstos durante la visita del Papa León XIV a Madrid, que se celebrará entre el 6 y el 9 de junio.

Una manifestación por la sanidad pública provocará cortes en Carabanchel

Uno de los puntos más afectados será Carabanchel. Entre las 18:00 y las 20:00 horas está prevista una manifestación en defensa de la sanidad pública y de los centros de Atención Primaria.

Durante ese tramo horario puede haber cortes de tráfico e incidencias en la avenida de Abrantes, Argüeso, avenida de Oporto, glorieta Valle de Oro y calle Valle de Oro. Los conductores que tengan que moverse por la zona deberían buscar itinerarios alternativos antes del inicio de la marcha.

Puerta del Sol: posibles restricciones en plena hora punta

También entre las 18:00 y las 20:00 horas se esperan problemas de movilidad en la Puerta del Sol. Aunque las restricciones concretas dependerán del desarrollo de la concentración, las afecciones pueden notarse en los accesos al entorno de Sol y en calles próximas como Alcalá, Mayor, Carrera de San Jerónimo o Gran Vía.

Cortes por la tarde en San Blas-Canillejas

Más tarde, entre las 19:30 y las 21:30 horas aproximadamente, las restricciones se trasladarán al distrito de San Blas-Canillejas. La manifestación prevista afectará a las calles Amposta, Castillo de Uclés, Zayas, Zaratán, Zapardiel y Zumel.

La marcha discurrirá principalmente por Amposta y Castillo de Uclés, lo que obligará a realizar cortes puntuales y desvíos de tráfico. Estas restricciones también afectarán al servicio de autobuses de la EMT. Las líneas 38 y 109 pueden modificar sus recorridos mientras duren las incidencias en la zona.

La visita del Papa complica la movilidad en Plaza de Lima y Cibeles

A los cortes por manifestaciones se suman las afecciones provocadas por los preparativos de la visita del Papa León XIV a Madrid. Los trabajos de montaje comenzaron el 21 de mayo y se concentran en dos puntos clave: Plaza de Lima y Plaza de Cibeles.

En Plaza de Lima ya está cerrada la calzada central en ambos sentidos y solo se puede circular por los carriles laterales que la rodean, con limitaciones en los movimientos desde General Perón y Concha Espina hacia el Paseo de la Castellana.

La situación se complicará durante esta noche, del 28 al 29 de mayo, pues comenzará el montaje de la zona destinada al coro. Estos trabajos supondrán nuevos cortes permanentes de varios carriles entre General Perón y el Paseo de la Castellana en sentido sur, aunque se mantendrán al menos dos carriles abiertos al tráfico.

En Plaza de Cibeles también hay ocupaciones de calzada y afecciones al carril bus por los preparativos de los actos religiosos. Las restricciones se irán ampliando durante los próximos días, antes del cierre total previsto en el entorno de Cibeles y Lima a comienzos de junio.

A los cortes por manifestaciones se suman las afecciones provocadas por los preparativos de la visita del Papa León XIV a Madrid / Europa Press

Líneas de la EMT afectadas

En el entorno de Plaza de Lima, las líneas 14, 43, 120 y 150 de la EMT ya registran retenciones y modificaciones en sus itinerarios habituales. Además, está suprimida de forma provisional la parada situada en el Paseo de la Castellana número 93, lo que afecta a las líneas 14, 27, 40, 126, 147, 150, N22, N24 y S10.

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En la zona de Cibeles también hay cambios. Las líneas 1, 2, 9, 10, 15, 20, 34, 51, 52, 74, 146 junto con varias líneas nocturnas sufren alteraciones en sus recorridos habituales y la parada situada en Plaza de Cibeles, a la altura del Paseo del Prado, ha quedado fuera de servicio de forma provisional.