CCOO denuncia que las empresas siguen sin aplicar medidas básicas contra el calor extremo en Madrid

Mientras los termómetros siguen escalando hasta valores anormalmente altos para finales de mayo, CCOO de Madrid ha advertido este martes de que muchas empresas continúan sin adoptar las "medidas más ridículamente básicas" para proteger a las personas trabajadoras frente al calor extremo, pese al aumento de los accidentes vinculados a las altas temperaturas y al impacto creciente del cambio climático en sectores como la construcción, la limpieza viaria, la jardinería o el mantenimiento urbano.

El sindicato ha presentado este jueves en Madrid su campaña veraniega anual de prevención bajo el lema 'Frente al sol, sombra, agua fría y jornada reducida', un mensaje que, según la organización, resume las medidas mínimas que deberían aplicarse en los centros de trabajo y en las actividades al aire libre durante los episodios de calor intenso.

En la rueda de prensa han participado Daniel Barragán, secretario general de CCOO del Hábitat; Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid; y Pedro Garijo, secretario general de CCOO del Hábitat de Madrid. Los tres han coincidido en reclamar a empresas y administraciones que dejen de tratar el calor como una molestia estacional y lo aborden como un riesgo laboral de primer orden.

En este sentido, Barragán ha denunciado que numerosas compañías no realizan ni siquiera actuaciones preventivas básicas, como planificar zonas de sombra o reorganizar tareas para evitar la exposición directa al sol en las horas más peligrosas. “Estamos hablando de un mapa de sombras, un estudio que hoy haría cualquier IA o cualquier persona con un móvil. No se hace, y permitiría realizar el mismo trabajo con el mismo coste y con un riesgo mucho más controlado”, ha señalado.

Según los datos difundidos por la entidad, en los sectores representados por la federación se han registrado 58 accidentes mortales en lo que va de año. El sindicato también alerta del incremento de los accidentes atribuidos al calor, que habrían pasado de 2.012 en 2024 a 3.830 en 2025, lo que supone un aumento cercano al 90%, sin contar aquellos casos que no se notifican como relacionados con las temperaturas extremas.

Por su parte, López ha subrayado que la Comunidad de Madrid registró el año pasado cuatro fallecimientos directos por calor y ha reclamado pasar de medidas puntuales a protocolos estables. “Cada vez tenemos un calor más intenso, más frecuente y con periodos más largos. No vale tomar medidas puntuales; hay que apostar por medidas de carácter permanente”, ha afirmado.

Finalmente, Garijo ha incidido en que, en el actual contexto climático, trabajar a la intemperie “no es una incomodidad, es una actividad de riesgo”. El dirigente sindical ha recalcado que el golpe de calor es “un accidente laboral 100% previsible y evitable” y ha reclamado adaptar de forma inmediata los turnos cuando la AEMET active avisos naranja o rojo por altas temperaturas.

Entre las medidas exigidas por CCOO figuran evitar que trabajadores y trabajadoras realicen tareas en solitario sin posibilidad de asistencia, reorganizar horarios, garantizar agua fría y sombra, y anteponer la salud laboral a los plazos de obra o a la prestación de servicios urbanos. Asimismo, el sindicato ha instado a las empresas a implantar sin demora medidas preventivas frente al calor, a las patronales a negociar protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos en los convenios colectivos y a las administraciones a reforzar la vigilancia y el control.