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LEÓN XIV EN MADRID

Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín y Teresa Perales "tejerán redes" con el Papa en Madrid

El encuentro del 7 de junio en el Movistar Arena buscará tender puentes entre la Iglesia y el mundo de la cultura, la empresa, la educación y el deporte

Archivo- Personas pasando delante de la entrada principal del Movistar Arena, en la plaza Felipe II.

Archivo- Personas pasando delante de la entrada principal del Movistar Arena, en la plaza Felipe II. / Movistar Arena

Héctor González

Héctor González

Madrid

La visita del Papa León XIV a Madrid tendrá uno de sus actos centrales el domingo 7 de junio en el Movistar Arena, donde la Igleisa madrilaña reunirá a representantes del mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte en un "encuentro concebido como un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social".

Bajo el título 'Tejer redes', la convocatoria se celebrará entre las 17:00 y las 19:00 horas y buscará mostrar la aportación de distintas realidades de la sociedad civil madrileña a la construcción de una sociedad “más humana, más justa y más fraterna”, según ha informado este jueves la Archidiócesis de Madrid en un comunicado.

El acto será conducido por los periodistas Lara Síscar y Carlos Franganillo y combinará intervenciones públicas, testimonios personales y actuaciones a cargo de los Conservatorios Superiores de Música de la Comunidad de Madrid. La propuesta quiere subrayar cómo la "búsqueda de la verdad, la belleza y el cuidado de los demás adquieren formas tan distintas como complementarias", señala la nota.

La cultura tendrá un papel destacado con la participación de Antonio Banderas, actor, director y productor, que ofrecerá una reflexión sobre la relación entre la fe y la cultura. También intervendrá Sara Baras, bailaora y coreógrafa, reconocida como una de las grandes embajadoras internacionales del flamenco y de la cultura española.

El ámbito educativo y científico estará representado por José María Coello de Portugal, vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, que abordará el papel de la educación y la investigación en la promoción integral de la persona.

Uno de los momentos más significativos del encuentro será la intervención conjunta de sindicatos y patronal. Los máximos representantes de UGT, CCOO, CEOE y CEPYME participarán en un punto de encuentro que la organización califica de "histórico". Estarán presentes Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CCOO; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME.

Su presencia busca simbolizar, explica la Archidiócesis, que "más allá de las diferencias legítimas" entre empresarios y trabajadores, existe una "voluntad firme de tejer alianzas sólidas y transversales para afrontar los retos del futuro de manera conjunta", tal y como precona el lema de la visita, el ya conocido 'Alzad la mirada'.

El deporte también ocupará un lugar relevante con las intervenciones de Carolina Marín y Teresa Perales. La recién retirada campeona olímpica y varias veces campeona del mundo de bádminton compartirá una reflexión sobre el esfuerzo y la superación; mientras que Perales, una de las deportistas paralímpicas más laureadas de la historia, aportará su testimonio sobre la inclusión, la perseverancia y la esperanza.

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El cierre del acto correrá a cargo Rozalén, cantante, música y compositora, quien "recordará algo profundamente humano: que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza", subraya la Archidiócesis en su comunicado.

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