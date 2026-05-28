BAD BUNNY
Bad Bunny ya está en Madrid: así ha sido su inesperada aparición en este emblemático rincón de la capital
Para sorpresa de todos, parece que el artista ha llegado antes de lo esperado a Madrid
Madrid vive estos días pendiente de Bad Bunny. Después del éxito del concierto en Barcelona, los madrileños están deseando que el puertorriqueño aterrice en la capital para disfrutar no solo de su música, sino de la experiencia 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' al completo.
Ahora, para sorpresa de todos, parece que el artista ha llegado antes de lo esperado a Madrid. Y es que el Museo de Cera ha incorporado este jueves una figura del cantante y compositor a su colección permanente, una llegada que coincide con la visita del artista a la ciudad y que apunta a convertirse en uno de los nuevos reclamos del espacio.
Según ha informado el museo, la figura de Bad Bunny era una de las incorporaciones más esperadas por el público, especialmente entre los seguidores de la música urbana y las nuevas generaciones.
Una figura de Bad Bunny en el Museo de Cera de Madrid
El equipo artístico del Museo de Cera ha trabajado la escultura con criterios de precisión y realismo para reflejar la imagen pública del artista puertorriqueño. La figura busca reproducir no solo sus rasgos físicos, sino también la personalidad visual de un cantante que ha convertido su estilo, sus cambios de imagen y su presencia escénica en parte fundamental de su identidad artística.
Bad Bunny se suma así a la colección permanente del museo, donde conviven figuras de personajes destacados de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional.
Un trabajo de cinco meses
La figura ha supuesto cinco meses de trabajo artesanal por parte del equipo artístico, que ha cuidado cada detalle para lograr el máximo realismo. Se ha trabajado su rostro, expresión, postura y estilismo característico con el objetivo de reflejar tanto su imagen como su energía en escena, como destacan de la organización del museo.
Un nuevo reclamo para los fans
La llegada de la figura coincide con un momento de máxima atención mediática para el artista en Madrid. Sus conciertos han convertido la capital en uno de los puntos clave de su gira y han disparado el interés de sus seguidores por todo lo relacionado con su visita.
Con esta incorporación, el Museo de Cera de Madrid refuerza su apuesta por personajes actuales y por referentes de la cultura popular capaces de conectar con públicos más jóvenes.
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