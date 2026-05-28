Ayuso extenderá el Plan Vive a profesionales sanitarios para favorecer la cobertura de plazas médicas

La Comunidad de Madrid extenderá su Plan Vive también al ámbito sanitario. Si hace unos meses, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, informaba de que llevaría su fórmula de colaboración público privada para ofrecer alquileres asequibles a los campus universitarios, hoy ha anunciado que se habilitará también un mecanismo en este sentido específicamente para profesionales sanitarios.

La idea es facilitar el acceso a una casa de alquiler asequible cerca de hospitales a profesionales del Servicio Madrileño de Salud de menos de 35 años. La iniciativa se estrenará en la próxima licitación del Plan Vive, que contempla la construcción de casi 1.000 inmuebles. De ellos, unos 120 se reservarán a sanitarios.

"El Plan Vive Sanitario es una nueva medida destinada a facilitar la vivienda a los profesionales sanitarios menores de 35 años", ha asegurado Ayuso durante su intervención en un foro autonómico. "Los primeros 120 inmuebles de alquiler asequible en San Sebastián de los Reyes, incluidos en la próxima licitación del Plan Vive, serán para médicos y otros profesionales altamente demandados en la región, donde el coste de vida es evidentemente más elevado que en otras".

Desde el Gobierno regional se asume que el acceso a una vivienda en condiciones asequibles es una de las principales dificultades a las que se enfrentan estos profesionales. "El arraigo de estos trabajadores en la Comunidad de Madrid contribuirá, además, a mejorar la cobertura de plazas, favorecer la continuidad asistencial y reforzar la calidad del servicio público de salud", aseguran desde el Gobierno regional.

El Plan Vive es la principal actuación del Gobierno regional en materia de fomento de alquiler asequible. La fórmula consiste en la cesión de suelo público por parte de las administraciones para que la iniciativa privada construya y gestione los alquileres bajo un pliego de condiciones y a lo largo de un periodo suficientemente largo para que rentabilicen la inversión.

Noticias relacionadas

Bajo está fórmula se han entregado ya 5.785 viviendas y hay otras 5.939 en construcción. Recientemente, además, la Comunidad de Madrid adjudicó la construcción de 3.352 casas en ocho municipios bajo este paraguas específicamente destinadas a menores de 35 años en lo que se conoce como Plan Vive Solución Joven. Adicionalmente, se quiere exportar la fórmula para la construcción de residencias para alumnos profesores e investigadores en los campus universitarios.