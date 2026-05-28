Los 40 años indomables del Reina Sofía, el museo que nació en un hospital y acabó cambiando el pulso cultural de España

Hace 40 años que Madrid abrió una puerta imprescindibles al arte contemporáneo. Aquel 28 de mayo de 1986 comenzó a recibir visitantes el Centro de Arte Reina Sofía, instalado en el antiguo Hospital General. Nacía como sala de exposiciones temporales y hoy, ya como Museo Nacional, es una institución de referencia dentro y fuera de España, con 1,7 millones de visitantes al año y una función que va más allá de conservar obras: producir pensamiento, activar debates y acompañar las mutaciones de la sociedad. Su historia avanzó con rapidez. En 1990, se inauguró oficialmente su sede. Y dos años más tarde llegó uno de sus momentos fundacionales: la presentación de la colección permanente, articulada en torno al Guernica de Pablo Picasso. Desde entonces, la obra se convirtió no sólo en eje del recorrido, sino también en conciencia crítica del museo, un punto de gravedad desde el que pensar la violencia, la memoria y la responsabilidad de las imágenes.

El Reina Sofía ocupa hoy 84.048 metros cuadrados repartidos entre el edificio Sabatini y la ampliación de Jean Nouvel, inaugurada en 2005. A ellos se suman sus sedes del Retiro: el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, este último actualmente en obras. Esa arquitectura plural resume también su identidad: un museo asentado en la historia, pero obligado a ensancharse para albergar otros formatos, otras voces y otras formas de relación con el público. La colección ha crecido de manera notable. De las cerca de 10.000 piezas procedentes del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo se ha pasado a 31.289 obras. El aumento no ha sido sólo cuantitativo. Compras, donaciones y depósitos han permitido incorporar cine, vídeo, artes vivas y performance, además de reforzar líneas de trabajo centradas en el arte latinoamericano y en la presencia de mujeres artistas, que representan actualmente el 15% de los fondos. En ese mapa conviven vanguardias, exilio, posguerra, escena internacional y prácticas recientes.

Manuel Segade es el actual director del Museo Reina Sofía. / EFE

Esa colección se encuentra ahora en revisión. La primera fase, dedicada al arte contemporáneo desde 1975 hasta el presente, se inauguró el 16 de febrero de 2026 en la cuarta planta del edificio Sabatini. El plan continuará en 2027 con el periodo que va de los años 50 a los 70, y culminará en 2028 con la reorganización de las vanguardias. No se trata sólo de mover obras, sino de volver a contar una historia que el museo entiende como materia viva.

En paralelo, el Reina Sofía ha construido buena parte de su prestigio a través de más de 650 exposiciones temporales. Desde las muestras inaugurales de 1986, la institución ha alternado grandes retrospectivas con propuestas de tesis. Han pasado por sus salas artistas fundamentales y exposiciones capaces de atraer a públicos masivos, como la dedicada a Dalí en 2013, que reunió a 730.000 visitantes, o la muestra sobre Picasso y el camino hacia Guernica, vista en 2017 por 681.127 personas. Pero su programa también ha funcionado como laboratorio intelectual, con proyectos sobre fotografía, globalización, identidad, cultura visual o lecturas críticas de contextos históricos.

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El Reina Sofía abrió sus puertas el 28 de mayo e 1986. / EUROPA PRESS

Bajo la dirección de Manuel Segade, iniciada en 2023, el museo encara este aniversario con voluntad de apertura. Su proyecto para el periodo 2023-2028 apuesta por una institución cercana, capaz de generar participación, conversación y discusión alrededor del arte contemporáneo. En esa línea se inscribe La historia no se repite, pero rima, un programa que pone en diálogo el Guernica con otras obras de resonancias políticas y simbólicas. También se refuerzan las terrazas del edificio Nouvel como espacio expositivo. 40 años después, el Reina Sofía ya no puede leerse únicamente como el museo del Guernica, aunque esa obra siga marcando su pulso moral. Es un organismo complejo, hecho de colecciones, archivos, exposiciones y controversias. Un lugar donde el arte se mira como patrimonio, pero también como herramienta para interpretar el presente.