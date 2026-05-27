Uno de cada cuatro escolares madrileños afirma haber sufrido violencia digital en la pareja

Uno de cada cuatro escolares de la Comunidad de Madrid (en concreto el 26,2%) asegura haber sufrido violencia digital dentro de una relación de pareja, según el segundo informe 'Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital', impulsado por Unicef España junto a Red.es, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de la Ingeniería Informática.

El informe constata que la infancia y la adolescencia están cada vez más inmersas en el entorno digital desde edades tempranas. El 75,9% del alumnado dispone de teléfono móvil propio, porcentaje que alcanza ya el 50,4% en quinto y sexto de Primaria. La edad media de acceso al primer smartphone se sitúa en los 10,8 años. Además, el 87,4% está registrado en al menos una red social y el 66,2% en tres o más.

El estudio advierte también de que el 4,7% del alumnado podría haber desarrollado un uso problemático de las redes sociales, con mayor incidencia entre las chicas y a medida que aumenta la edad. Este uso problemático se asocia a un mayor malestar emocional, con más presencia de ansiedad, somatización y depresión. En el caso de los videojuegos, el 1,9% podría presentar un trastorno por uso.

La violencia entre menores aparece como una de las principales preocupaciones del informe. El 20,9% de los escolares madrileños dice haber sufrido acoso escolar físico en algún momento de su vida, mientras que la violencia digital en la pareja afecta al 26,2%. Esta última puede incluir conductas de control, supervisión constante de la actividad en redes sociales, amenazas, chantajes o difusión no consentida de información o imágenes privadas.

Un joven usa una tablet con la red social X. / Europa Press/ Ricardo Rubio

Casi 5.000 muestras de alumnos entre 10 y 20 años

El responsable de Educación y Derechos Digitales de Unicef España, Nacho Guadix, ha presentado este miércoles los datos madrileños del estudio, basado en las respuestas de 4.848 alumnos de entre 10 y 20 años de 37 centros educativos de la región. El trabajo analiza el impacto de la tecnología, las redes sociales y los entornos digitales en la salud, la convivencia y el bienestar de niños y adolescentes.

Guadix ha advertido de que el ciberacoso y otras formas de violencia digital pueden tener consecuencias especialmente graves en la salud mental de los menores, al relacionarse con problemas como ansiedad, depresión o riesgo suicida. "La violencia está presente no solo en la calle, no solo en la escuela, sino también en sus casas", ha subrayado.

El informe recoge otros riesgos asociados a la exposición online. El 51,3% del alumnado afirma hablar con desconocidos a través de internet y el 9,8% ha llegado a quedar en persona con alguien conocido en la red. Además, el 5,7% asegura haber recibido proposiciones sexuales de adultos por internet. En cuanto a la pornografía, el acceso se produce de media a los 11,3 años. El 23,5% del alumnado ha consumido este tipo de contenidos y un 7% presenta un patrón problemático de consumo. Según Guadix, una parte de los menores afirma que estos contenidos le llegan sin buscarlos, mientras que otros señalan que son muy fáciles de encontrar.

El uso del móvil también se extiende al ámbito escolar y nocturno. El 40,8% del alumnado lleva el teléfono al centro educativo a diario y uno de cada cuatro suele consultarlo durante las clases. Además, el 35% duerme todos o casi todos los días con el móvil en su habitación y el 42,1% prefiere utilizarlo de madrugada. El documento subraya la importancia de la mediación familiar. Aunque el 57,2% de las familias habla con sus hijos sobre los riesgos de internet, menos de la mitad establece límites claros sobre el uso de videojuegos o contenidos digitales.

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Ante estos datos, Unicef y las entidades colaboradoras reclaman reforzar la protección digital de la infancia y equiparar la violencia digital a la física en los protocolos de protección. También piden impulsar la educación digital en familias y centros educativos, abordar el malestar emocional y el uso problemático de la tecnología como una prioridad de salud pública y exigir mayor rendición de cuentas a las compañías tecnológicas sobre el impacto de sus productos en los derechos de la infancia.