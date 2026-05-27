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SUCESOS | ATROPELLO

Un varón de 86 años, grave tras ser atropellado por un autobús urbano en López de Hoyos

El atropello tuvo lugar en la calle de López de Hoyos sobre las 17.30 horas y el herido fue trasladado al hospital de La Paz

Atropello en López de Hoyos

Atropello en López de Hoyos / X/ Emergencias Madrid

Paula Correa

Un varón de 86 años ha resultado herido grave esta tarde tras ser atropellado por un autobús urbano a la altura del número 10 de la calle de López de Hoyos, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se ha producido sobre las 17.30 horas y el autobús implicado pertenece a la línea 73 de la EMT, que conecta el intercambiador de Diego de León con Feria de Madrid, en IFEMA.

Efectivos de Samur-Protección Civil se han desplazado hasta el lugar del atropello y, tras estabilizar al herido, lo han trasladado al hospital de La Paz con un traumatismo craneoencefálico.

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La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy sanitario durante el traslado y se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

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