Vallecas viaja a Leipzig a por "lo que siempre soñamos": 11.000 aficionados acompañan al Rayo en el día más grande de su historia

El "sueño" cada vez parece más real y está a solo 90 minutos, que sabe si alguno más si fuera necesaria la prórroga, de materializarse. Este miércoles, a partir de las 21.00 horas, el Rayo Vallecano se enfrentará al Crystal Palace inglés buscando el primer título de su historia. Lo hará en Leipzig, hasta donde se han desplazado “aproximadamente el 90% de los abonados rayistas”, como apuntó la Comunidad de Madrid. Más de 11.000 rayistas (la asistencia media esta temporada a Vallecas, según Transfermarkt, ha sido de 12.017 espectadores) acompañarán a los suyos en busca de la epopeya que supondría conquistar lo nunca visto en el barrio: un título, y además, europeo.

"Lo que siempre soñamos, del barrio a Europa", rezaba el tifo que sacaron los aficionados del Rayo en el primera partido de la temporada en una competición a la que, desde el primer momento, han optado sin rodeos. Y que ahora, ya en el último, cobra todo el sentido del mundo, si es que lo necesitara, con el desplazamiento más masivo de la historia del club. Uno que será como desplazar casi todo el Estadio de Vallecas, sin exagerar, a Leipzig.

Hasta ahora, ese registro pertenecía a un partido de Segunda B, lo cual retrata a las claras la esencia del club. Fue en 2008 en Zamora, a donde acudieron 3.000 personas para un duelo de ascenso. Una cifra que ahora quedará rebasada, que no olvidada, por los 11.000 de Leipzig. Después de los 2.000 de Bratislava en cuartos, y los también 2.000 de Estrasburgo.

Una diferencia de 140 millones

"Sientes deuda emocional y una responsabilidad enorme. No del resultado, sino de lo que hagas sientan orgullo. No será una excepción en la final. Ojalá podamos brindarles una forma de movernos que sea acorde a los que hemos hecho", reconocía en la previa Iñigo Pérez, técnico del Rayo, sobre los desplazados, la gran fuerza del Rayo

Los jugadores del Rayo celebran el pase a la final. / Europa Press/Contacto/Elyxandro / Europa Press

Con escalas en Alemania, como Berlín o en otros lugares como Frankfurt; Praga, Polonia, casi todos llegarán este mismo miércoles, para abaratar costes. Entre ellos estarán Rafael Garrido, el abonado número 1, y Toñi Sanjuán, la abonada más antigua. También leyendas del club como Tanco, Piti o Ana Blanco, entre otros. Todos para completar la gesta ante otro equipo debutante en una final europea, pero con infinitos recursos más, a priori. y es que el equipo londinense invirtió cerca de 150 millones en materia de fichajes en el pasado mercado de verano, 140 más que el Rayo. Casi nada.

Noticias relacionadas

Ganan por dinero, pero no por ilusión. Frente a ello se levantará el orgullo de todo un barrio, y un equipo que ha demostrado ser una máquina de competir, sea quien sea quien está enfrente. "Más allá de las comparaciones entre ambos por presupuestos, valores de mercado... debemos representar muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, lo que vemos en las gradas. Hay que mantener lo que nos ha traído hasta aquí", reclamó Iñigo: "Tenemos que ir a esa sensación de cómo jugábamos cuando éramos niños. Replicar lo del recreo y simplificar todo”.