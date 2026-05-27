Vallecas se vuelca con el Rayo: pollo gratis en este restaurante si vistes la camiseta del equipo

No es un secreto. La afición del Rayo Vallecano se prepara para vivir una noche histórica, pues el equipo madrileño ha alcanzado por primera vez una final europea. El encuentro, que dictará el ganador de la UEFA Conference League, enfrentará al combinado rayista contra el Crystal Palace, en el Red Bull Arena (Leipzig).

Para celebrar este acontecimiento, KFC, líder en pollo frito, se suma a la afición poniendo en marcha una acción especial en pleno corazón de Vallecas regalándoles pollo gratis. Además, el restaurante también ha querido rendir homenaje al club llevando esta celebración también a la imagen del restaurante.

La marca ha reinterpretado su icónico logotipo con barras rojas, inclinándolas temporalmente para evocar la franja roja y blanca del Rayo Vallecano, en una adaptación que refuerza su apoyo al equipo. Esta identidad visual se extenderá también a elementos como el packaging y el uniforme de los empleados, como gesto de compromiso con el equipo y con toda la comunidad vallecana.

Pollo gratis con una única condición

Será este 27 de mayo cuando el restaurante KFC de la Avenida de la Albufera 26, en Madrid, situado frente al estadio franjirrojo, regalará más de 500 cubos de 'Pollipapas' entre las 16:00 y las 19:00 horas a todos los seguidores que acudan con la camiseta del equipo.

Con esta iniciativa, KFC reafirma su compromiso con los aficionados y con las zonas donde está presente, celebrando junto a Vallecas una noche que ya forma parte de la historia del club. Y es que el Rayo Vallecano es mucho más que un equipo de fútbol: forma parte esencial de la identidad de su comunidad.

Ha conseguido clasificarse por primera vez en su historia para una final internacional, culminando una temporada ya imborrable para la entidad y su afición. Sin duda, un logro que va más allá de lo deportivo y que refuerza la identidad de un club reconocido por su carácter humilde y luchador, así como por contar con una de las aficiones más fieles y apasionadas del fútbol español.

Metro de Madrid 'se viste' con la franja en Vallecas antes de la histórica final de Leipzig

Metro de Madrid también ha querido acompañar al club en uno de los momentos más importantes de su historia. La Comunidad de Madrid ha decorado las doce estaciones del suburbano que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas con motivo de la final de la Conference League, que el conjunto madrileño disputará mañana frente al Crystal Palace en Leipzig (Alemania).

Noticias relacionadas

La campaña de apoyo se ha desplegado en las estaciones de Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. En sus accesos se han instalado pancartas y vinilos decorativos para animar al equipo y reforzar el ambiente rayista en el corazón de sus barrios.