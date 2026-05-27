Madrid afronta una semana de calor intenso: este es el pronóstico de la Aemet para Madrid este jueves

Las altas temperaturas ya se han instalado en Madrid. Tras una jornada calurosa de miércoles, jueves continúa en la misma línea. Así lo ha hecho oficial el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital, que ya anuncia que a lo largo de la semana las temperaturas alcanzarán los 36 grados de máxima.

¿Y precipitaciones?

La Aemet prevé que este jueves los cielos se mantengan soleados, aunque con nubes que evolucionarán, primero de poco nuboso para pasar a nubes altas, hasta volver a las 18:00 horas al estado anterior. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 8, por lo que se recomienda protección social y evitar la exposición directa durante las horas centrales del día.

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra el cielo estará poco nuboso o despejado a primeras horas. Por la tarde no se descarta algún chubasco que podrá venir acompañado de tormentas, en caso de producirse. El viento predominará de flojo de componentes sur y este, con intervalos de intensidad moderada.

Continúan las altas temperaturas

Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados esta semana, según el organismo estatal. Por el momento este jueves en la zona céntrica de Madrid los termómetros oscilarán entre los 34 grados de temperatura máxima y los 19 grados de temperatura mínima.

En la montaña las temperaturas también se producirán sin cambios o en ligero ascenso. Así se muestra en Somosierra, donde los grados variarán entre los 27 grados de temperatura máxima y los 13 de temperatura mínima, y en Guadarrama, donde los grados fluctuarán entre los 31 grados de máxima y los 18 grados de mínima.

El calor no ha hecho más que empezar en Madrid, ya que el pronóstico apunta a que los grados irán en aumento y se establecerán alrededor de los 35 grados de máxima, al menos durante los próximos días. Sombra, mucha hidratación y alta protección solar: imprescindibles estos días en la capital.