Rayo Vallecano - Crystal Palace, en directo: miles de aficionados rayistas se preparan para la histórica final de Conference

El Crystal Palace, claro favorito ante la ilusión de Vallecas

"Debemos representar bien lo que es el barrio de Vallecas, a nuestra gente, que lo que hagamos sea un orgullo para nuestros aficionados. Tenemos una deuda emocional con ellos", decía en la previa Iñigo Pérez, en el que será su última noche en el banquillo del Rayo, antes de afrontar el reto de la Champions con el Villarreal. Se abusa en el deporte de la palabra milagro, pero la presencia del Rayo, como club, en esta final lo es.

El Samsunspor, el AEK Atenas y el Estrasburgo cayeron eliminados a manos del conjunto madrileño, que en esta final se mide a un Crystal Palace que quintuplica su gasto en plantilla y que cuenta en su plantilla con estrellas mundialistas como Henderson, Yéremi Pino, Mateta, Strand Larsen o Sarr. Frente a estos argumentos, confía el Rayo en la seguridad de Batalla, la verticalidad de Ratiu, la solidez de Pathé Ciss, los goles de De Frutos y el liderazgo de Isi y Lejeune.