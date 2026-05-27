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Rayo Vallecano - Crystal Palace, en directo: miles de aficionados rayistas se preparan para la histórica final de Conference

El club vallecano sueña con levantar el título en Leipzig, en la que es su primera final europea

Aficionados del Rayo en un partido de la Conference en Vallecas.

Aficionados del Rayo en un partido de la Conference en Vallecas. / Kiko Huesca / EFE

Álvaro Raya

Madrid

Llegó el día. Tras más de cien años de historia, el Rayo Vallecano disputa este miércoles contra el Crystal Palace inglés su primera final europea. Miles de personas apoyando a la 'franja', todo el barrio del sureste de Madrid volcado con su equipo. A partir de las 21:00 horas, el balón comienza a rodar en Leipzig.

Siga en directo todo lo que ocurra en el Crystal Palace - Rayo Vallecano.

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