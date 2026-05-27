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Rayo Vallecano - Crystal Palace, en directo: miles de aficionados rayistas se preparan para la histórica final de Conference
El club vallecano sueña con levantar el título en Leipzig, en la que es su primera final europea
Llegó el día. Tras más de cien años de historia, el Rayo Vallecano disputa este miércoles contra el Crystal Palace inglés su primera final europea. Miles de personas apoyando a la 'franja', todo el barrio del sureste de Madrid volcado con su equipo. A partir de las 21:00 horas, el balón comienza a rodar en Leipzig.
Siga en directo todo lo que ocurra en el Crystal Palace - Rayo Vallecano.
Cien agentes velarán por la seguridad en Madrid por la final europea del Rayo Vallecano
El dispositivo de seguridad para el seguimiento del partido y una eventual celebración en Vallecas ya está preparado, según ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que ha explicado que el operativo compuesto por 20 patrullas y más de cien agentes se ha desplegado en el entorno del estadio, donde se han habilitado pantallas para los aficionados que no han podido desplazarse a Alemania.
Un barrio volcado con el Rayo: hasta el Metro 'se viste' con la franja en Vallecas
Metro de Madrid se ha teñido de franjirrojo para acompañar al Rayo Vallecano en uno de los momentos más importantes de su historia. La Comunidad de Madrid ha decorado las doce estaciones del suburbano que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas con motivo de la final de la Conference. La campaña de apoyo se ha desplegado en las estaciones de Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros. En sus accesos se han instalado pancartas y vinilos decorativos para animar al equipo y reforzar el ambiente rayista en el corazón de sus barrios.
Daniel Gómez Alonso
Hasta los kebab del barrio se vuelcan con el Rayo: "Cuando ganen la Conference tienen que volver, están invitados a todo"
Apenas 200 metros separan la puerta de salida de los vestuarios del Estadio de Vallecas del Kebab Big Chicken, en la calle Sierra del Cadí. En cualquier otro club, esa distancia, aunque sea mínima, impediría a los jugadores de un equipo de fútbol ni siquera plantearse el acercarse en primera persona, sin intermediarios que les hagan la labor, a pillarse la cena tras un partido. Pero Vallecas es un sitio especial, en el que algunas cosas todavía se rigen como antes. Y en el que, al menos por momentos, la normalidad se impone a la burbuja que separa al futbolista del resto y la comunión entre el barrio y su equipo sigue vigente.
Curiosidades: pollo gratis en este restaurante de Vallecas si vistes la camiseta del equipo
Para celebrar la histórica final, KFC se suma a la afición poniendo en marcha una acción especial en pleno corazón de Vallecas regalándoles pollo gratis. Además, el restaurante también ha querido rendir homenaje al club llevando esta celebración también a la imagen del restaurante.
Iñigo Pérez llama al Rayo a "mantener el fuego" de Vallecas en la final más grande de su historia
En la previa de la final, Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, declaró que contra el Crystal Palace deben tratar de "obviar los focos para ir a esa sensación de disfrute al jugar en el patio de recreo cuando eras niño" y "replicar las cosas buenas" que les han llevado hasta este escenario.
"Más allá de presupuestos, valores de mercado y este tipo de cuestiones añadidas al deporte en las últimas décadas, que no tienen nada que ver con el juego, debemos representar al barrio de Vallecas y pensar en las gradas como si jugamos en casa. Hay que mantener el fuego", confesó el técnico navarro, que reconoció que siente "una deuda emocional" con la afición.
Sergio R. Viñas
El Crystal Palace, claro favorito ante la ilusión de Vallecas
"Debemos representar bien lo que es el barrio de Vallecas, a nuestra gente, que lo que hagamos sea un orgullo para nuestros aficionados. Tenemos una deuda emocional con ellos", decía en la previa Iñigo Pérez, en el que será su última noche en el banquillo del Rayo, antes de afrontar el reto de la Champions con el Villarreal. Se abusa en el deporte de la palabra milagro, pero la presencia del Rayo, como club, en esta final lo es.
El Samsunspor, el AEK Atenas y el Estrasburgo cayeron eliminados a manos del conjunto madrileño, que en esta final se mide a un Crystal Palace que quintuplica su gasto en plantilla y que cuenta en su plantilla con estrellas mundialistas como Henderson, Yéremi Pino, Mateta, Strand Larsen o Sarr. Frente a estos argumentos, confía el Rayo en la seguridad de Batalla, la verticalidad de Ratiu, la solidez de Pathé Ciss, los goles de De Frutos y el liderazgo de Isi y Lejeune.
11.000 aficionados acompañan al Rayo a Leipzig en el día más grande de su historia
El "sueño" cada vez parece más real y está a solo 90 minutos, que sabe si alguno más si fuera necesaria la prórroga, de materializarse. Este miércoles, a partir de las 21.00 horas, el Rayo Vallecano se enfrentará al Crystal Palace inglés buscando el primer título de su historia. Lo hará en Leipzig, hasta donde se han desplazado "aproximadamente el 90% de los abonados rayistas", como apuntó la Comunidad de Madrid. Más de 11.000 rayistas (la asistencia media esta temporada a Vallecas, según Transfermarkt, ha sido de 12.017 espectadores) acompañarán a los suyos en busca de la epopeya que supondría conquistar lo nunca visto en el barrio: un título, y además, europeo.
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