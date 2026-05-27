El Rayo se estrella con el Crystal Palace en la final de la Conference y se despide de un baile inolvidable por Europa

Ni el más optimista de los aficionados del Rayo Vallecano imaginaba hace varias temporadas ver a ‘su rayito’ disputar una final europea. Un equipo de barrio, modesto, que ha llevado el nombre de Vallecas por todo el viejo continente. Y que llegaba a esta final ante el Crystal Palace con la difícil tarea de imponerse al equipo de mayor presupuesto de la competición. No tuvo el mejor de sus días el equipo de un Íñigo Pérez que ya es historia de la franja. Mateta decidió la final en favor de los ingleses a través de una jugada desafortunada, que no empañará la temporada de un equipo que se ganó el respeto de todos.

El respeto domina la final

En la previa del “partido más importante de la historia del Rayo”, en palabras del presidente rayista, Olivier Glasner no dudó en elogiar al equipo madrileño, destacando la figura de su entrenador. Pese a ello, no le tembló el pulso al conjunto inglés a la hora de realizar una presión incansable ante la salida de balón de los rayistas. Aplaudía Íñigo Pérez en los intentos de su equipo por sacudirse la tensión inicial a través de largas circulaciones de balón. La naturaleza del equipo inglés es, precisamente, la contraria: balón directo y verticalidad dirigida por los tres hombres que conformaban el ataque de los eagles.

El Rayo, que lleva tiempo afrontando situaciones y circunstancias con una naturalidad impropia, como si no costara, no pudo sacar la mejor de sus versiones en esta primera mitad. Al equipo le pesó el partido. El ejemplo en el que todos debían mirarse era Lejeune. El francés mostró un control de los tiempos propio de un defensa jerárquico. Sin embargo, gozó de dos grandes oportunidades para tomar ventaja en el marcador. La primera de ellas la firmó Alemão, tras zafarse de uno de los centrales ingleses. La segunda, cayó en las botas de Unai López, que intentó ajustar demasiado un disparo desde la frontal.

Se rompió por completo el ritmo del encuentro a causa de una de esas noticias en las que el fútbol queda en segundo plano. Un aficionado de la grada rayista requirió de asistencia médica y el colegiado se vio obligado a parar el partido. Tras ello, llegó la oportunidad más clara para un Crystal Palace, que había estado muy controlado por el Rayo. Mitchell no pudo dirigir hacia portería una pelota a medida por parte de Wharton. Esta acción marcó el final de un primer asalto marcado por el respeto de ambos equipos sobre el césped de Leipzig.

El Rayo quiso, pero no pudo

Arrancó la segunda mitad con la peor de las noticias para el conjunto de la franja. Mateta se aprovechó del despeje erróneo por parte de Batalla para empujar la pelota en el área pequeña de los rayistas. El portero argentino, que había sido uno de los héroes de la semifinal ante el Estrasburgo, no estuvo acertado en estos primeros instantes de segundo acto. Se desvaneció por completo el equipo vallecano ante el mazazo recibido. Yeremy Pino estrelló un lanzamiento de falta en los dos palos de la portería de Batalla. Después el propio extremo español asistió a Mateta, que esta vez sí se topó con un pie milagroso del portero argentino para mantener al Rayo con vida.

Pedía cabeza Íñigo desde el área técnica del estadio alemán, consciente del momento de zozobra que estaba atravesando su equipo. Y no tardó demasiado en llevar a cabo las primeras sustituciones. El técnico dio entrada a Pedro Díaz y Nobel Mendy para reformar por completo el doble pivote. Instantes después, llegó el turno para Sergio Camella y ‘Pacha’ Espino. Pero el Palace no aprovechó sus momentos de partido y el Rayo, con más empuje que fútbol, empezó a crecer por medio de Isi.

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No cesó en su intento por meterse en el partido el equipo vallecano. La precipitación se apoderó de los de Íñigo Pérez, que no dispusieron de una última oportunidad. A partir de ahí, el equipo inglés jugó con el reloj y certificó el triunfo para proclamarse campeón de la Conference League. Pero, históricamente, el Rayo ha demostrado ser mucho más que eso. El Rayo es su gente, es humildad, es caer y levantarse… y esta temporada, pese a cerrar con el final más cruel posible, refuerza a un equipo que ya es historia del fútbol español.