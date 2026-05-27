Profesionales de otros 15 servicios médicos de centros sanitarios madrileños dejarán de hacer horas extra: ya son 44 en 15 hospitales

Continúan sumándose médicos a la medida de presión puesta en marcha desde el servicio de Anestesiología del Hospital 12 de Octubre la semana pasada por al cual dejarán de hacer horas extra para la reducción de las listas de espera quirúrgica en los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a partir del 1 de junio en protesta por sus condiciones laborales. Los profesionales de otros 15 servicios médicos se han adherido de forma colectiva hoy a esta movilización que alcanza ya 44 departamentos en un total de 15 hospitales, según informa Amyts.

El sindicato médico madrileño ha difundido hoy, además, el resultado de una encuesta entre más de 2.000 facultativos que revela el apoyo de una mayoría de la profesión a esta campaña denominada Ni un rato más. Un 60% de los interrogados se declara dispuesto a participar en esta iniciativa.

La encuesta revela también que un 90% rechaza el borrador de Estatuto Marco negociado por el Ministerio de Sanidad con los sindicatos Satse, de enfermería, y CCOO, UGT y CSIF. Un 94% considera que la profesión médica requiere una negociación diferenciada. Hasta un 45% apuesta por la convocatoria de una huelga indefinida a la vuelta de verano y casi el 70% la secundaría.

Además, el sondeo revela un fuerte rechazo a la gestión de las administraciones sanitarias, tanto estatal como autonómica. Un 80% de los encuestados considera que la ministra Mónica García debería dimitir, cifra que alcanza al 54% cuando se pregunta por la consejera Fátima Matute. En conjunto, el 97% de los participantes califica la gestión de ambas administraciones como deficiente o muy deficiente.

En relación con la renuncia a la actividad extraordinaria voluntaria, profesionales de 15 hospitales madrileños han decidido adoptar esta medida de presión ante lo que consideran ausencia de avances en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas. Entre sus demandas señalan la reducción de la jornada laboral de las 37,5 horas semanales actuales a 35 horas, una medida, mantienen, que "prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas ya han implantado" y el aumento de la retribución de las horas de guardia, un 50% menor en Madrid que en otras autonomías, según denuncian.

Asimismo, exigen el fin de lo que entienden "abuso de la temporalidad" en la región, con unas tasas de interinidad en Madrid "manifiestamente mejorables". También el apoyo "público y explícito" a un Estatuto Médico y Facultativo propio a nivel estatal o el compromiso para alcanzar en un plazo de cinco años un modelo en el que las guardias sean voluntarias.

En defensa de esas peticiones, plantean la decisión colectiva de suspender su participación en lo que técnicamente se conoce como "actividad extraordinaria voluntaria de los pactos de gestión" y coloquialmente como "peonadas", la realización voluntaria de horas extraordinarias, que consideran mal pagadas, para tratar de reducir las listas de espera.

"Somos plenamente conscientes de las implicaciones asistenciales de esta medida. Por ello la adoptamos con responsabilidad y con pesar", trasladan los especialistas en Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, uno de los servicios que ha anunciado la decisión colectiva de suspender las horas extra. "No es la opción que deseamos: es la respuesta proporcionada y legítima de un colectivo que ha agotado las vías de diálogo sin obtener respuesta alguna".

Los especialistas excluyen de esta suspensión de actividad voluntaria los trasplantes y las guardias localizadas "al tratarse de actividades que no pueden estructurarse dentro de la jornada ordinaria y cuya continuidad es esencial para los pacientes".

De momento son 44 los servicios de 15 hospitales que han adoptado la medida: 12 de Octubre (Anestesiología y Urología); Puerta de Hierro (Anestesiología y Cirugía Plástica); Clínico San Carlos (Anestesiología y Ginecología); La Princesa (Anestesiología, Cirugía Vascular y Cirugía Maxilofacial); La Paz (Anestesiología, Anestesiología Infantil, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Digestivo, Urología y Cirugía Plástica); Móstoles (Anestesiología, Urología y Cirugía General); Getafe (Anestesiología); Gregorio Marañón (Anestesiología); Infanta Leonor (Anestesiología); Alcorcón (Anestesiología, Ginecología, Cirugía General, Digestivo, Cirugía Vascular y Urología); Niño Jesús (Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía y todo el Bloque Quirúrgico); Ramón y Cajal (Anestesiología, Otorrinolaringología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Ginecología, Cirugía Maxilofacial y Traumatología); Severo Ochoa (Anestesiología y Cirugía Vascular); Hospital del Henares (Cirugía General), y Hospital del Tajo (Anestesiología y Ginecología).

Los profesionales instan a la Consejería de Sanidad a convocar al comité de huelga autonómico a una nueva mesa de negociación específica para médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid y a comprometerse a abordar, con un calendario concreto, sus reivindicaciones.

La consejera, Fátima Matute, se descarga de responsabilidades y trata de culpar de la situación a la ministra, Mónica García. "Es la ministra la que tiene que solucionar este problema que ha provocado. En vez de estar viajando por el mundo, que se siente con sus compatriotas, con sus colegas médicos, porque lo que reclaman es un estatuto médico propio, que en la Comunidad de Madrid apoyamos", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

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Desde Madrid se asume que la decisión de los médicos incrementará las listas de espera y se exige al Gobierno una financiación finalista para que aumenten los sueldos base de los médicos. En relación con el aumento de la retribución de las guardias, la Consejería hizo llegar una propuesta de mejora a finales de la semana pasada que pasaba por elevar el pago por hora de guardia en torno a 3,50 euros para especialistas para alinearlo con la media nacional, un incremento tenido por insuficiente por los médicos y que mencionan expresamente entre los motivos para suspender las horas extra.