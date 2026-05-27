EL CONDUCTOR DIO LA ALERTA
La Policía incauta más de 30 armas antiguas sin documentación en un camión de mudanzas en Puente de Vallecas
El conductor alertó a una patrulla municipal de que transportaba revólveres y pistolas por encargo de la hija del propietario de una vivienda de Alberto Aguilera
La Policía Municipal de Madrid ha intervenido más de 30 armas sin documentación, además de abundante munición, cargadores y piezas sueltas, en el distrito de Puente de Vallecas, según han informado fuentes policiales.
La actuación tuvo lugar el pasado viernes, alrededor de las 20:00 horas, en la calle Sierra Salvada. Allí, un hombre que caminaba por la zona se acercó a una patrulla local e informó a los agentes que era el conductor de un camión de mudanzas en cuya parte trasera transportaba varias armas.
Según relató el propio conductor a los policías, había sido requerido en la calle Alberto Aguilera para trasladar el material a un punto limpio. Al inspeccionar el vehículo, los agentes localizaron más de una treintena de armas completas, entre ellas revólveres y pistolas de avancarga (armas que se cargan por el cañón), todas antiguas y carentes de documentación.
El conductor manifestó a los agentes que el encargo se lo había realizado la hija del propietario del inmueble situado en Alberto Aguilera, quien en ese momento se encontraba en Benalmádena, en la provincia de Málaga.
Además de las armas, los policías hallaron numerosas piezas, entre ellas tambores, así como munición y cargadores. Todo el material ha sido entregado a la Policía Nacional para su custodia.
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