Madrid incorporará 1.280 nuevos profesores a colegios e institutos públicos el próximo curso

La Comunidad de Madrid incorporará 1.280 docentes en colegios e institutos públicos el próximo curso. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado hoy una inversión de 65 millones de euros, 1,5 millones financiados por el Fondo Social Europeo y el resto por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, según ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín. "Traemos al sistema público educativo de la Comunidad de Madrid, más profesores, menos alumnos por aula y, por tanto, mayor dedicación de los profesores a los alumnos", ha señalado.

En gran parte, de hecho, este aumento de profesores servirá para atender a la reducción de ratios prevista para el próximo curso. El número de alumnos por aula pasará de 25 a 20 en el segundo curso de Educación Primaria, mientras que bajará de 30 a 25 en 4º de Educación Secundaria Obligatoria, con lo que se culminará el proceso de aminoración de ratios en esta etapa.

El aumento también servirá para seguir cubriendo la reducción de jornada semanal acordada con los sindicatos a 19 horas lectivas en el caso de Secundaria. La mayor parte de los nuevos docentes, hasta 787, serán profesores de Secundaria, lo que servirá también para dotar las plantillas de los 49 colegios que pasarán a impartir también Secundaria en el curso 2026-27 además de Infantil y Primaria. Igualmente, se sumarán los profesores de un nuevo instituto que comenzará su actividad en septiembre, el Margarita Salas de Rivas Vaciamadrid.

El otro gran colectivo entre los 1.280 nuevos docentes será el de maestros de Infantil y Primaria. Serán un total de 364, que aparte de atender a la bajada de ratios en los dos primeros cursos de Primaria permitirán la ayuda a alumnos con necesidades educativas especiales en los colegios, abrir nuevas clases en centros de Educación Especial, crear aulas específicas para alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y reforzar los recursos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los Equipos de Atención Temprana.

En el acuerdo se incluye también a 113 profesores de Formación Profesional, 10 catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas y seis inspectores.

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"Un total de 692 plazas responden a lo acordado en el Acuerdo Sectorial suscrito el pasado año con las organizaciones sindicales, mientras que las 588 restantes permitirán atender otras necesidades adicionales del sistema educativo público madrileño", indica la Consejería de Educación en una nota.