RANKING UNIVERSITARIO
Madrid coloca a tres universidades entre las más destacadas de España en el Ranking CYD de 2026
La Carlos III, la Autónoma y Comillas figuran entre los centros con más indicadores de alto rendimiento en una clasificación que mide cuestiones como docencia, investigación, transferencia, internacionalización e inserción laboral
Madrid mantiene su posición de fuerza dentro del ecosistema universitario español. Según el Ranking CYD 2026, presentado este miércoles, la región no lidera por comunidades autónomas, superada por Navarra, Cataluña y País Vasco, pero sí consigue colocar a tres universidades entre las instituciones españolas con más indicadores de alto rendimiento.
El ranking analiza el rendimiento de 84 universidades, 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones. La muestra representa el 87,5% de las universidades activas que imparten grados en España, con presencia de todas las públicas y del 75% de las privadas.
La clasificación mide 36 indicadores agrupados en aspectos como enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, internacionalización y contribución al desarrollo regional. En el caso madrileño, el análisis sitúa a la Universidad Carlos III y la Universidad Autónoma de Madrid, públicas ambas, y la Universidad Pontificia Comillas, de titularidad privada, entre los centros más destacados del panorama nacional.
La Carlos III (UC3M), donde cursará sus estudios la princesa Leonor, está entre las universidades más potentes del país, solo por detrás de Navarra en el listado global, y por delante de otros grandes campus públicos como la Autónoma de Barcelona o la Autónoma de Madrid. La institución destaca especialmente en los apartados de docencia, transferencia de conocimiento y orientación internacional.
La universidad cuenta con más de 800 convenios de intercambio, participación en la alianza europea YUFE y una oferta muy orientada al exterior, con hasta el 74% de sus grados impartidos en inglés o en modalidad bilingüe. A ello se suma sus buenos datos de empleabilidad: además de mantener 3.000 convenios de prácticas con empresas e instituciones de todo tipo, la UC3M presume de que el 90,6% de sus titulados accede a un trabajo en el durante el primer año posterior a la graduación
El segundo centro en el ranking es la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Se trata de una institución pública consolidada, de fuerte reputación investigadora y con buenos resultados en transferencia y vinculación territorial. En el ranking de CYD sobresale especialmente en transferencia de conocimiento y contribución al desarrollo regional, además de mantener una presencia destacada en áreas como Derecho y Psicología.
Por lo que respecta a la Universidad Pontificia Comillas, la única privada de las tres, su fortaleza se concentra principalmente en la enseñanza y aprendizaje. El análisis la identifica como en el tope 3 de enseñanza y aprendizaje, top 3 en orientación internacional y también entre las destacadas en Ingeniería Electrónica/Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial/Producción.
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