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RECONOCIMIENTO

Madrid ya tiene sus bares del año: El Buen y Ponzano, premiados en los primeros 'T de Bares' de España

La capital española destaca con dos reconocimientos clave en la primera edición de los Premios T de Bares: El Buen como referente moderno y Ponzano como emblema clásico

Los ganadores de las T de Bares reunidos.

Los ganadores de las T de Bares reunidos. / Cedida

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid no se entiende sin sus bares. Sin la caña rápida, la barra llena, la tapa que acompaña, el aperitivo que se alarga o esa dirección que uno recomienda como si estuviera revelando un secreto de barrio. Ahora, esa cultura cotidiana acaba de recibir un reconocimiento inédito: Tapas Magazine ha lanzado los Premios T de Bares 2026, los primeros galardones dedicados específicamente a premiar a los bares de España.

La primera edición se celebró en Madrid y reunió lo mejor de dos mundos: 18 locales tendencia, que representan la vanguardia y las nuevas formas de entender la barra, y 18 bares clásicos, símbolo de la resistencia de siempre.

Una fotografía muy clara del momento que vive la hostelería española: entre la renovación del bar contemporáneo y la defensa de esas barras que llevan décadas sosteniendo la vida social de los barrios.

Los ganadores del Premios Bares Clásicos.

Los ganadores del Premios Bares Clásicos. / Dani Merino

En clave madrileña, la noche dejó dos nombres propios. El Buen fue reconocido como el bar tendencia de Madrid, dentro de la categoría dedicada a los proyectos más punteros del país. Un premio que refuerza el buen momento de este local, distinguido también como Solete Repsol 2026, y que apunta hacia ese nuevo modelo de bar madrileño: informal, actual, con buena cocina, producto cuidado y espíritu de barrio.

El otro gran reconocimiento para la capital fue para Ponzano, incluido entre los Bares Clásicos. Y pocas elecciones resumen mejor lo que significa salir de tapas en Madrid. Ponzano no es solo un bar: es una calle, un plan y casi una forma de entender el aperitivo madrileño. Una de esas barras que han convertido la caña, la ración y el picoteo en seña de identidad.

La gala también tuvo un momento especialmente emotivo con la T Honorífica a Can Lluís, el mítico bar del Raval barcelonés cerrado en 2021 y cuya historia inspira Ravalear, la nueva serie de HBO Max. Su homenaje sirvió como recordatorio de que detrás de cada bar hay algo más que una licencia o una carta: hay familias, clientes, memoria y ciudad.

El Buen, reconocido como bar tendencia de Madrid en los primeros Premios T de Bares 2026 de Tapas Magazine.

El Buen, reconocido como bar tendencia de Madrid en los primeros Premios T de Bares 2026 de Tapas Magazine. / Cedida

Con estos premios, Tapas Magazine reivindica el bar como algo más que un lugar donde comer o beber. En Madrid, esa idea se entiende rápido. Porque aquí los bares son refugio, punto de encuentro, sobremesa, primera cita, última ronda y termómetro de barrio.

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Y en esta primera edición, la capital sale con una foto muy reconocible: El Buen como símbolo de la nueva barra madrileña y Ponzano como emblema del clásico que nunca pasa de moda. Dos formas distintas de contar lo mismo: que Madrid sigue mirando al futuro de la gastronomía, pero su verdadera escuela continúa estando en la barra.

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