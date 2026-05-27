CONFERENCE LEAGUE
Dentro del kebab favorito de los jugadores del Rayo Vallecano: "Cuando ganen la Conference tienen que volver, están invitados a todo"
Tras el último partido de Liga, Ratiu y Cárdenas celebraron la victoria yendo a comprar cena para sus compañeros e invitaron a una ronda a los aficionados presentes en un local que ahora llenará sus terrazas para la final ante el Crystal Palace: "Son súper normales"
Apenas 200 metros separan la puerta de salida de los vestuarios del Estadio de Vallecas del Kebab Big Chicken, en la calle Sierra del Cadí. En cualquier otro club, esa distancia, aunque sea mínima, impediría a los jugadores de un equipo de fútbol ni siquera plantearse el acercarse en primera persona, sin intermediarios que les hagan la labor, a pillarse la cena tras un partido. Pero Vallecas es un sitio especial, en el que algunas cosas todavía se rigen como antes. Y en el que, al menos por momentos, la normalidad se impone a la burbuja que separa al futbolista del resto y la comunión entre el barrio y su equipo sigue vigente.
Y los hechos lo refrendan. Hace unos días, tras ganar al Villarreal en el último partido de Liga en casa, el portero Dani Cárdenas y el lateral Andrei Ratiu recorrieron ese tramo para comprar "5 durums" a las 23.00 horas y llevárselos de vuelta al Estadio de Vallecas, a repartir entre otros jugadores. Pero ya de paso, aprovecharon el viaje para invitar a los aficionados que estaban en el local a una ronda de cervezas.
"Generosos con la propina"
"Hay muchos kebabs parecidos en la misma calle y no sabemos porque eligieron el nuestro", cuenta Rahaman, trabajador desde hace "20 años" en el negocio y al que la gente en el barrio conoce como Román. "Nos preguntaban que qué tal va todo, que cuánto tiempos llevamos aquí. Vinieron, pagaron todo y fueron muy generosos con la propina. Estuvieron viendo también cómo era el negocio, fueron muy normales", relata.
"Les pedimos fotos, y se hicieron dentro y fuera. Se prestaron a todo y fueron muy majos", cuenta sobre una escena que luego se popularizó en las redes al salir las imágenes de ellos. "Me gusto mucho, de verdad. Vinieron aquí, sin sentirse superiores a nadie y luego al marcharse toda la gente que estaba en las terrazas se levantó a cantar 'La vida pirata''. Fue muy bonito", recuerda, explicando que no era la primera vez que algún jugador del Rayo se pasaba por el kebab.
Isi y Camello, viejos conocidos
"El año pasado ya vinieron Isi y Camello, y quizás fue por eso por lo que lo conocían", recuerda. "Vinieron muy tarde, estábamos ya casi cerrados, e Isi nos decía 'no,no, tengo hambre y lo miraba todo", rememora entre risas. "Y yo le ofrecí pollo, hamburguesas... Los chavales pasaban y veían a Isi y se preguntaban qué hacía aquí. Y yo les decía que 'qué va a hacer. Pues comer como vosotros'".
Anécdotas que ligan al Rayo con un barrio volcado pensando en la que sería la gran gesta de su historia. Como todos, los trabajadores del Big Chicken confían en que acabarán triunfando en Leipzig y que conquistarán el primer título de la historia de la Franja ante el Crystal Palace. "Vamos a estar todos animando y está calle se va a llenar a reventar. Pondremos dos pantallas fuera para la terraza. Nos están llamando todo el rato para ver si se puede reservar, pero es imposible", explica
"Como ganen... Esto va a ser una fiesta. No me lo imagino", vislumbra, antes de lanzar el guante a los jugadores, a los que ni siquiera considera clientes: "Si lo consiguen y son campeone tienen que volver al kebab, están invitados a todo"
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