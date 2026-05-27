"Hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido inglés": el actor madrileño que pasó de la comedia de barrio a símbolo de todo un país

Tras formarse en el Teatro Universitario Español y ejercer como diseñador de vestuario y escenógrafo, este madrileño nacido en Lavapiés, decidió iniciar su carrera como actor de comedia de barrio, sin saber que, pronto, directores tan prestigiosos como Marco Ferreri, Carlos Saura y Pedro Olea se pelearían por tenerlo como protagonista en sus producciones.

Hay quienes dijeron que José Luis López Vázquez estaba destinado a convertirse en uno de los mejores actores del cine español, e incluso, algunos directores como George Cukor llegaron a decir de él que "hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido hablar inglés". Sin embargo, ni siquiera quienes supieron ver su enorme talento podrían haber llegado a imaginar que aquel actor emergente terminaría trascendiendo la pantalla para convertirse en símbolo de todo un país.

El director de cine George Cukor y el actor José Luis López Vázquez / @joseacamps

La cara de la comedia del cine español

Aunque comenzó con pequeños papeles en cine y en teatro, los grandes cineastas como Luis García Berlanga en seguida supieron ver su talento para la comedia. Así en 1954, José Luis López Vázquez participaría como parte del elenco en 'Novio a la vista', pero también en 'Felices Pascuas' de Juan Antonio Bardem y en 'El Diablo toca la flauta' de José María Forqué.

'El Pisito' de Marco Ferreri / Cine con Ñ

En 1958, 'El pisito' dirigida por Marco Ferreri le daría su primer papel protagónico junto a Mary Carrillo, haciendo despegar su carrera. Llegando a rodar hasta once metrajes al año, durante décadas las mejores comedias del cine español llevaron su rostro. Películas como 'Plácido', 'La gran familia' o 'Sor Citroen' llenaron las salas de risas, y su nombre terminó por convertirse en sinónimo de diversión.

'Peppermint Frappé' (1967) / IMBd

La sorpresa llegaría a finales de los años 60, al encontrarlo como protagonista del drama 'Peppermint Frappé' de Carlos Saura, una interpretación por la que el propio Charles Chaplin llegó a definirle como "el mejor actor del mundo" y que permitió al actor explorar un nuevo registro.

El punto de inflexión: 'La Cabina'

El punto de inflexión que marcaría su éxito internacional sería el mediometraje dirigido por Antonio Mercero en 1972: 'La Cabina'. Con apenas 35 minutos de duración, esta producción de la que es imposible olvidar su icónica cabina roja, terminaría por alzarse con un Emmy y marcaría un antes y un después en su filmografía.

'La Cabina' (1972) / IMBd

Así a partir de los años 80, sus películas más destacadas serían de la mano de Berlanga, aunque participó en trabajos de todo tipo como: 'La corte del faraón', 'Esquilache' o, en los 2000, 'El oro de Moscú' y 'Luna de Avellaneda'.

Una despedida en el lugar donde todo comenzó

Habiendo trabajado en más de 262 películas, José Luis López Vázquez recibiría el Goya de Honor a toda su carrera en el año 2004, aunque, su última película '¿Y tú quien eres?', llegaría a los cines en el año 2007, apenas unos meses antes de su fallecimiento.

José Luis López Vázquez recibiendo el Goya de Honor en 2004 / Premios Goya

Fue el Teatro María Guerrero de Madrid, donde hizo su debut como actor a los 18 años, el espacio escogido para dar el último adiós al actor, como una manera de despedir a la persona y al artista desde el lugar donde todo comenzó.