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"Hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido inglés": el actor madrileño que pasó de la comedia de barrio a símbolo de todo un país
El actor, que debutó a los 18 años en el Teatro María Guerrero, recibió el Goya de Honor en 2004 por su extensa trayectoria cinematográfica
Tras formarse en el Teatro Universitario Español y ejercer como diseñador de vestuario y escenógrafo, este madrileño nacido en Lavapiés, decidió iniciar su carrera como actor de comedia de barrio, sin saber que, pronto, directores tan prestigiosos como Marco Ferreri, Carlos Saura y Pedro Olea se pelearían por tenerlo como protagonista en sus producciones.
Hay quienes dijeron que José Luis López Vázquez estaba destinado a convertirse en uno de los mejores actores del cine español, e incluso, algunos directores como George Cukor llegaron a decir de él que "hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido hablar inglés". Sin embargo, ni siquiera quienes supieron ver su enorme talento podrían haber llegado a imaginar que aquel actor emergente terminaría trascendiendo la pantalla para convertirse en símbolo de todo un país.
La cara de la comedia del cine español
Aunque comenzó con pequeños papeles en cine y en teatro, los grandes cineastas como Luis García Berlanga en seguida supieron ver su talento para la comedia. Así en 1954, José Luis López Vázquez participaría como parte del elenco en 'Novio a la vista', pero también en 'Felices Pascuas' de Juan Antonio Bardem y en 'El Diablo toca la flauta' de José María Forqué.
En 1958, 'El pisito' dirigida por Marco Ferreri le daría su primer papel protagónico junto a Mary Carrillo, haciendo despegar su carrera. Llegando a rodar hasta once metrajes al año, durante décadas las mejores comedias del cine español llevaron su rostro. Películas como 'Plácido', 'La gran familia' o 'Sor Citroen' llenaron las salas de risas, y su nombre terminó por convertirse en sinónimo de diversión.
La sorpresa llegaría a finales de los años 60, al encontrarlo como protagonista del drama 'Peppermint Frappé' de Carlos Saura, una interpretación por la que el propio Charles Chaplin llegó a definirle como "el mejor actor del mundo" y que permitió al actor explorar un nuevo registro.
El punto de inflexión: 'La Cabina'
El punto de inflexión que marcaría su éxito internacional sería el mediometraje dirigido por Antonio Mercero en 1972: 'La Cabina'. Con apenas 35 minutos de duración, esta producción de la que es imposible olvidar su icónica cabina roja, terminaría por alzarse con un Emmy y marcaría un antes y un después en su filmografía.
Así a partir de los años 80, sus películas más destacadas serían de la mano de Berlanga, aunque participó en trabajos de todo tipo como: 'La corte del faraón', 'Esquilache' o, en los 2000, 'El oro de Moscú' y 'Luna de Avellaneda'.
Una despedida en el lugar donde todo comenzó
Habiendo trabajado en más de 262 películas, José Luis López Vázquez recibiría el Goya de Honor a toda su carrera en el año 2004, aunque, su última película '¿Y tú quien eres?', llegaría a los cines en el año 2007, apenas unos meses antes de su fallecimiento.
Fue el Teatro María Guerrero de Madrid, donde hizo su debut como actor a los 18 años, el espacio escogido para dar el último adiós al actor, como una manera de despedir a la persona y al artista desde el lugar donde todo comenzó.
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