El Gobierno de Ayuso pide la convocatoria urgente de elecciones tras la entrada de la UCO en Ferraz y mira a los socios: "Tienen la llave"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso insiste. Si el pasado viernes la presidenta madrileña ya reclamó una llamada a las urnas, hoy tras conocerse que agentes de la UCO se han personado en Ferraz para entregar un requerimiento de documentación en relación con una presunta trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, hoy ha sido el portavoz de su Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín.

"Es urgente la convocatoria de elecciones para poner fin a la legislatura más corrupta de la democracia", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno madrileño. Desde Sol se asume que Sánchez descarta un adelanto electoral, tal y como ha confirmado el propio presidente del Gobierno en Roma.

"Sánchez no convoca elecciones por su propia estabilidad, no por la estabilidad del país", ha señalado García Martín. Por eso se mira a sus socios. "Lo tienen muy fácil", ha insistido. "Si Pedro Sánchez no dimite y convoca elecciones, la izquierda, la ultraizquierda y los partidos nacionalistas tienen la llave de dejar caer este Gobierno y que posiblemente se puedan convocar elecciones".

Una posibilidad que, no obstante, el entorno de Ayuso ve remota, toda vez que las formaciones que apoyan en el Gobierno o en el Parlamento a Sánchez lo prefieren "débil" para "poder sacar cuantos más peajes, mejor", en palabras del portavoz del Ejecutivo de Ayuso.

En los despachos de Sol no se descarta que algunas posturas puedan variar conforme se acerquen las elecciones municipales de mayo y teman el posible efecto en las urnas, pero se asume que tal vez resulte demasiado tarde para un adelanto electoral efectivo, toda vez que a la legislatura apenas le queda ya un año.

Sobre la presentación por parte de Alberto Núñez Feijóo de una moción de censura ante la negativa de Sánchez a convocar elecciones, García Martín ha asegurado que "acabamos de tener cuatro", en referencia a los comicios autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y ha vuelto a señalar a unos socios de gobierno que, ha asegurado, siguen "moviendo sus líneas rojas".

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"Los ciudadanos no aguantan nada más y aquí la pregunta que le tenemos que hacer a los socios de Pedro Sánchez es si van a seguir prestando sus votos para apoyar al Gobierno más corrupto de la democracia", ha repetido. "Tienen que decidir con urgencia si quieren seguir prestando esos votos a una presunta trama corrupta que ha convertido el Palacio de La Moncloa y la sede del PSOE en la calle Ferraz en la cueva de Alí Babá".