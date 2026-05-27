El general Francisco Almansa toma posesión como nuevo jefe de la Guardia Civil en Madrid

El general de brigada Francisco Almansa ha tomado posesión este miércoles como nuevo jefe de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, en un acto que ha tenido lugar en el cuartel de la calle Batalla del Salado.

Al acto han asistido la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, además de mandos del instituto armado y otras autoridades. En su intervención en el acto de posesión del nuevo jefe de la Guardia Civil, González ha destacado que Almansa es "un líder trabajador, de grandes habilidades sociales, concienzudo y resolutivo", y que tiene "una capacidad de mando cercana y dialogante".

González ha apuntado que Madrid "no es una plaza cualquiera", sino "una partitura compleja que requiere de todo el esfuerzo del director de orquesta, de su máxima entrega". "Siempre que la Guardia Civil ha necesitado algo, ahí has estado y siempre con una sonrisa, desbordando entusiasmo y energía. Por ello cuentas con el apoyo incondicional de tu institución y con el mío propio. Con mi reconocimiento y con todo mi cariño, a ninguno, a ninguna nos cabe la menor duda de que alcanzarás el éxito", ha expresado la directora sobre Almansa.

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La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante el acto oficial de relevo de mando y asunción del cargo, en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. / Europa Press/ A. Pérez Meca

En la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil se encarga de la seguridad de 164 municipios, en los que viven alrededor de 1,7 millones de personas repartidas en ciudades de más de 100.000 habitantes como Rivas y otras de más de 50.000 como Valdemoro o Las Rozas. Además, el instituto armado cuenta con 7000 guardias, de los que el 16,6 % son mujeres, según ha apuntado González.