Fresas con yogur helado por tan solo un euro en Madrid: se esperan colas kilométricas por este postre refrescante hasta terminar existencias

El calor ya se ha instalado en Madrid y con estas temperaturas no hay mejor remedio que dar un toque refrescante a cada jornada. En la capital hay muchas opciones, pero pocas como esta: una de las mejores frutas de temporada junto a yogur helado. Y si lo puedes conseguir por tan solo un euro, no te lo puedes perder. Tendrás que ser rápido y estar bien informado para ser uno de los afortunados.

El mejor toque refrescante

Si hay un fenómeno gastronómico que se ha extendido por todo Madrid es La Fresería. De un puesto de apenas cuatro metros cuadrados en el mercado de Antón Martín a múltiples las tiendas por toda la comunidad en las que podrás adquirir la promoción. Será el próximo 27 de mayo a las 19:00 horas cuando se repartirán mil unidades de fresas con yogur helado.

Además, podrás acompañar tu 'Fresalado' con la salsa que prefieras: chocolate con leche y avellanas, chocolate negro, chocolate blanco, salsa de oreo, de pistacho, entre otras muchas disponibles para crear la combinación perfecta, adaptada a tu gusto.

El mejor toque refrescante lo tienen en La Fresería. / Redes

¿Dónde conseguirlo?

La Fresería está presente por toda la ciudad. Y los locales donde podrás conseguir tu 'Fresalado' son: en el número 12 de Plaza España, en el número 16 de la calle de Santa Isabel, en el número 66 de la Calle Mayor, en el número 27 de la calle de Augusto Figueroa y en el Centro Comercial La Vaguada.

Se esperan colas kilométricas para esta oportunidad única. Y como no se sabe cuando se volverá a repetir, se posiciona como una cita indispensable para la jornada del próximo viernes por la tarde. No hay mejor manera de empezar el verano y el fin de semana. Ni más económica.

Más de la carta

Si visitas el local verás algunas de las propuestas más irresistibles. Fuera de la promoción, el precio del vaso de fresas varía desde 4,50 hasta 15,90 euros, según el tamaño, salsas y toppings. Ahora cuentan con un vasito especial de Crème brûlée por siete euros, fresas con crema y sus nuevos productos: miel directamente sacada del panal por dos euros y una Cookie Dough, también por dos euros. Podrás hacer combinaciones únicas, hechas a medida para cada persona.