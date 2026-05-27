Florentino Pérez: "No vienen a servir al Madrid, vienen a servirse del Real Madrid"

Florentino Pérez presentó este miércoles de manera oficial su candidatura a la presidencia del Real Madrid para las elecciones del próximo 7 de junio, en un acto celebrado en el Hotel Meliá Castilla de Madrid bajo el lema “Mucha historia por hacer”. El dirigente defendió que su etapa al frente del club ha sido “democrática” y “transparente”, y aseguró que el Real Madrid atraviesa “uno de los ciclos más importantes” de su historia.

“La unidad de todos nosotros es nuestra fuerza, un Real Madrid que va a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia”, afirmó Florentino Pérez ante un auditorio lleno.

Durante su intervención, el candidato explicó los motivos por los que decidió adelantar los comicios, en línea con lo que ya había expuesto en una reciente rueda de prensa. Según señaló, desde hace meses detectaba “una campaña en la sombra, mediática también”, cuyo objetivo era “desestabilizar al Real Madrid” mediante ataques personales contra él.

“El Real Madrid es un club democrático y transparente, no es verdad lo que van diciendo”, sostuvo. A continuación, vinculó esas críticas con la candidatura de Enrique Riquelme, presentada también este miércoles. “Ahora que hay candidato lo entendemos todo. Sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra del Real Madrid, la de Ramón Calderón. Robaron la soberanía de los socios. Ahora se presentan los hijos y cuñados, después de aquello. No vienen a servir al Madrid, vienen a servirse del Real Madrid”, añadió.

Lucía Feijoo Viera

Florentino Pérez también se refirió al llamado caso Negreira, que calificó como uno de “los escándalos” más graves del fútbol español. El dirigente afirmó que no entiende que un club, en alusión al Barcelona, haya pagado durante años al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, “sin que pase nada”.

“No se entiende que los árbitros de esa época sigan arbitrando. Somos el único club que se ha personado. Es un caso vergonzoso. Ya hemos preparado toda la documentación y vamos a mandarle a la UEFA toda la información que hemos recabado sobre el caso”, declaró, interrumpido por los aplausos de los asistentes.

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El caso Negreira es una investigación judicial y deportiva sobre los pagos realizados por el Barcelona durante años a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol entre 1994 y 2018.