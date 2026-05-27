Riquelme: "Tengo ya cerrado al entrenador del Real Madrid, al director deportivo y a un jugador que jugará el Mundial con España"

Enrique Riquelme concedió una entrevista a la cadena COPE en la que habló de su candidatura, que se presentará el próximo 7 de junio a las elecciones del Real Madrid. El empresario alicantino se mostró reacio a revelar nombres o dar más pistas sobre la estrategia y los proyectos que está trabajando para intentar convencer a los madridistas para que le den sus votos en las urnas. Sobre esto último confesó que "los peñistas me han dicho que hay miedo a posicionarse públicamente en contra de Florentino".

El candidato comenzó señalando que "me encantaría que hubiera tres o cuatro candidatos más. La presidencia del Real Madrid es la única que exige poner 200 millones para ser candidato. Es un problema de transparencia y de gobernanza. Hace 20 años que no hay elecciones y eso es un mal síntoma. El miedo que tienen de reunirse con la candidatura y saber si pueden o no votarme". Riquelme insistió en que "los socios tienen que comprar las entradas en la reventa... Sé las cosas que le importan a los socios y la gran mayoría no son ni económicas. Este miércoles presentaré el proceso más transformador de la historia del club. Es hacer al socio dueño del Real Madrid. Se van a sentir orgullosos y van a tener un lugar para sentirse algo más parte del club junto a sus familias".

Proyecto deportivo

Sobre sus planes deportivos, el alicantino advirtió que "cualquier gran deportista ha querido venir al Real Madrid, pero a día de hoy no saben en qué tipo de proyecto se están metiendo". Fue reacio a dar nombres de posibles fichajes porque "a partir de mañana tenemos más de diez días de campaña para hablar de la parte deportiva", pero dejó entrever que "si soy presidente del Real Madrid se puede decir que un jugador del club habrá jugado el Mundial. No voy a entrar a dar nombres como un tema de populismo para que en noviembre me piten porque no han venido". Aún así, confirmó que "tengo entrenador del Real Madrid, director deportivo y con estos perfiles estamos trabajando los fichajes". Sobre el acuerdo que Florentino tiene cerrado con Mourinho, declaró: "Que un candidato fiche en medio de unas elecciones a alguien, sea Mourinho o quien sea el entrenador, me parecerá mal". Y fue un paso más allá añadiendo que "tengo entrenador y es un entrenador que ahora mismo tiene equipo", lo que descarta al alemán Jurgen Klopp, a quien se le ha vinculado desde el inicio de la campaña.

Riquelme volvió a insistir que "estoy pidiendo un debate cada vez que tengo oportunidad. Florentino dijo en aquella rueda de prensa que quería que nos presentamos para debatir los proyectos y nosotros nos hemos presentado, hemos puesto los avales y ahora queremos debatir porque es algo bueno para el madridismo. Me encantaría hacer un debate en Real Madrid Televisión ya que tiene un canal con 40 o 45 millones de presupuesto y un share del 0,1 o 0,2 con las películas. Tenemos planes para que genere ingresos y sean rentables porque contenido tienen. Queremos que sea una televisión que acerque a los madridistas, no que los aleje".

Preguntado por los posibles movimientos que pudo haber desde la candidatura de Florentino en la negativa de la banca española a darle el aval, deslizó que "si no ha habido elecciones al Real Madrid en 20 años será por algo, habrá alguna razón porque hay otros socios madridistas que lo han intentado y se han producido cambios de estatutos incluidos". Y explicó su caso de éxito en Cox Energy: "Hipotequé un apartamento por 115.000 euros y tres camiones y terminé en Panamá y acabé de rebote en el sector de la energía renovable. En 2014 fundé Cox y desarrollé proyectos hasta 2020, en 2022 vimos que había una oportunidad de comprar un gran grupo español que pasaba por apuros y en 2024 lo sacamos a Bolsa. Y en 2025 compramos la energía líder en México, pagando 4.000 millones de dólares. Hay áreas como el agua o la energía en la que competimos con ACS".

Al final de la conversación habló del 'caso Negreira' y comentó que "lo que le preocupa al club desde que dejó de ser socio de la Superliga el Barcelona. Eso es una de las líneas rojas. Por no haber apretado en su momento probablemente se vaya de rositas. ¡Claro que nos preocupa! ¿Con qué camiseta de España van a ir los socios del Real Madrid en el Mundial? ¿Con la de Lamine?". Insistió en que no tiene ninguna vinculación con partido político alguno y concluyó revelando que "me preocupa más, sin duda alguna, el voto por correo que Florentino".