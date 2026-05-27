PLANES
Día Olímpico 2026 en Torrejón de Ardoz: fecha, actividades y participación de Saúl Craviotto y María Pérez
La cita familiar y deportiva, que se celebrará en el Polideportivo Municipal Joaquín Blume, busca fomentar valores olímpicos y el descubrimiento de nuevas disciplinas
El Comité Olímpico Español (COE) y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han presentado de forma oficial la edición del Día Olímpico 2026. Tras el desarrollo de la edición anterior, el municipio madrileño repite como sede de este acontecimiento sectorial. Se trata de una iniciativa anual que se celebra de manera simultánea en más de 160 países del mundo.
El encuentro se centrará en la divulgación de los valores del olimpismo, el fomento de la actividad física y la promoción de los hábitos de vida saludables en el entorno urbano.
Fecha, horarios y ubicación del evento
La convocatoria pública está fijada para el próximo sábado 6 de junio de 2026, en un horario comprendido entre las 10:30 y las 13:30 horas. Las diferentes instalaciones del Polideportivo Municipal Joaquín Blume de Torrejón de Ardoz albergarán la totalidad de la programación institucional y deportiva.
Programa de actividades y deportistas confirmados
La agenda institucional comenzará con una ceremonia de inauguración protocolaria orientada a recrear la estética de las competiciones internacionales de los Juegos Olímpicos.
Posteriormente, se abrirán al público diversos circuitos técnicos coordinados por federaciones autonómicas, escuelas deportivas locales y clubes de la zona.
Estas áreas de práctica sectorial permitirán el acceso libre a múltiples disciplinas deportivas de carácter gratuito para todos los rangos de edad.
La organización ha confirmado la asistencia de deportistas olímpicos españoles de trayectoria internacional, entre los que destacan Saúl Craviotto, Ana Alonso y María Pérez.
Los atletas profesionales participarán en los talleres técnicos y dispondrán de un espacio específico para la firma de autógrafos y fotografías con el público. Al término del itinerario, la organización hará entrega de camisetas conmemorativas y un diploma de participación oficial a los asistentes.
El acto de presentación oficial contó con las intervenciones de Ricardo Leiva, director de Deportes del COE, Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz, y Miriam Gutiérrez, concejala de Deportes de la localidad.
Las autoridades destacaron la coordinación conjunta entre el tejido deportivo de base y las instituciones para consolidar el municipio como sede de eventos nacionales.
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