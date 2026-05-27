Dos detenidos en Madrid por estafar al futbolista Lucas Pérez con 340.000 euros en billetes falsos

340.000 euros en billetes falsos. Esta fue la estafa que sufrió Lucas Pérez, actual delantero del Cádiz CF, tras vender un coche de lujo y diversas joyas y recibir dinero falsificado a cambio. A consecuencia de estos hechos, los agentes de la Policía Nacional al cargo del caso han detenido a dos personas e identificado a varias más por su presunta implicación en este delito.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el futbolista gallego denunció haber sido víctima de una estafa tras haber intentado vender ropa, joyas, relojes y un coche de alta gama, según recoge Europa Press. Concretamente, se trata de cuatro relojes de lujo, tres anillos de oro y diamantes y nueve prendas de vestir, según adelantó el diario Marca.

Lucas Pérez, que ha militado anteriormente en equipos como Deportivo de La Coruña, Arsenal o West Ham, había valorado toda esta mercancía en 340.000 euros: 180.000 el vehículo y el dinero restante en la ropa, los relojes y las joyas. Tras poner todos estos artículos a la venta, las personas detenidas por la Policía Nacional se pusieron en contacto con el delantero para interesarse en una posible compra.

Según informa Europa Press, el propio vendedor y los compradores llegaron a quedar en dos ocasiones, una de ellas para ver el material y otra para cerrar el pago. Fue en esta segunda cita cuando los supuestos estafadores entregaron al jugador cadista una bolsa con dinero, la mayor parte del cual era falso. Una vez en su domicilio, Lucas Pérez comprobó que solo una ínfima cantidad del pago eran billetes de curso legal, mientras que la práctica totalidad correspondía a dinero falsificado.

Noticias relacionadas

Tras las pesquisas llevadas a cabo por la Policía Nacional, los agentes lograron identificar a los presuntos estafadores. Finalmente, dos hombres de 29 años, uno de nacionalidad francesa y otro originario de Bélgica, fueron arrestados el pasado 11 de marzo en un hotel de la capital de España, mientras que otras personas fueron identificadas por este mismo caso.