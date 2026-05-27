Desmantelada una plantación 'indoor' con más de 700 plantas de marihuana en Navacerrada: hay dos detenidos

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en una vivienda de Navacerrada, donde los agentes hallaron 707 plantas, además de utensilios y material empleado para el cultivo.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil, la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de la posible existencia de una plantación de marihuana en un domicilio del municipio.

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Tras realizar las correspondientes indagaciones, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro de la vivienda, donde localizaron la plantación y el material relacionado con su mantenimiento. Como resultado de la operación, dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.