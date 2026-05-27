Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rayo VallecanoFinal ConferenceRepatriación menoresSan BlasPrecio de la viviendaSistemas ADASVisita del papaPAU MadridBaliza V16Ortega y Gasset
instagramlinkedin

SUCESOS EN LA COMUNIDAD

Desmantelada una plantación 'indoor' con más de 700 plantas de marihuana en Navacerrada: hay dos detenidos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico tras una investigación iniciada gracias a la colaboración ciudadana

Una plantación de marihuana.

Una plantación de marihuana. / Archivo

EPE

Madrid

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en una vivienda de Navacerrada, donde los agentes hallaron 707 plantas, además de utensilios y material empleado para el cultivo.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil, la investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de la posible existencia de una plantación de marihuana en un domicilio del municipio.

Noticias relacionadas

Tras realizar las correspondientes indagaciones, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro de la vivienda, donde localizaron la plantación y el material relacionado con su mantenimiento. Como resultado de la operación, dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
  2. Se acerca el verano... y Ayuso anuncia que 'todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas
  3. El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
  4. Te voy a solucionar la vida porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando', Pablo Osorio sobre las claves para la PAU 2026 de biología
  5. Metro de Madrid aclara las normas para viajar con bicicleta: el portador será responsable de evitar daños o molestias
  6. El último de la fila se reencuentra con el público de Madrid 30 años después
  7. Los Bomberos de Madrid llevan sus protestas a Cibeles tras encallar las negociaciones: 'La plantilla no puede seguir soportando incumplimientos y demoras
  8. Empiezan los 'días muy difíciles' por los preparativos de la visita del Papa

Desmantelada una plantación 'indoor' con más de 700 plantas de marihuana en Navacerrada: hay dos detenidos

Desmantelada una plantación 'indoor' con más de 700 plantas de marihuana en Navacerrada: hay dos detenidos

Vallecas se vuelca con el Rayo: pollo gratis en este restaurante si vistes la camiseta del equipo

La firma de hipotecas en la Comunidad de Madrid crece un 19,1% en marzo, hasta las 7.727 operaciones

La firma de hipotecas en la Comunidad de Madrid crece un 19,1% en marzo, hasta las 7.727 operaciones

La UCO acude a la sede del PSOE por orden del juez Pedraz por el caso SEPI

La UCO acude a la sede del PSOE por orden del juez Pedraz por el caso SEPI

Feijóo habla de una situación "agónica" ante el registro de la UCO en Ferraz y vuelve a instar a los socios a romper con Sánchez

Feijóo habla de una situación "agónica" ante el registro de la UCO en Ferraz y vuelve a instar a los socios a romper con Sánchez

"Hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido inglés": el actor madrileño que pasó de la comedia de barrio a símbolo de todo un país

"Hubiera sido el número uno del mundo de haber sabido inglés": el actor madrileño que pasó de la comedia de barrio a símbolo de todo un país

El misterioso callejón del centro de la capital que guarda una costumbre desaparecida: un rincón del Madrid de los Austrias cerrado por caridad

El misterioso callejón del centro de la capital que guarda una costumbre desaparecida: un rincón del Madrid de los Austrias cerrado por caridad

Esther Muñoz a Carlos Cuerpo: "Usted es el vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española"

Esther Muñoz a Carlos Cuerpo: "Usted es el vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española"