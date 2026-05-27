La Comunidad de Madrid aprueba su Oferta de Empleo Público 2026: más de 8.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la Oferta de Empleo Público de 2026, que contempla un total de 8.143 plazas para reforzar la Administración regional, especialmente en los ámbitos sanitario y educativo.

Del total, 3.611 plazas estarán destinadas al sector sanitario, lo que supone el 44% de la oferta, mientras que otras 2.484 serán para funcionarios docentes de enseñanzas no universitarias, el 30,5% del total. Las 2.048 plazas restantes se repartirán entre el resto de categorías profesionales, incluidas áreas administrativas y perfiles técnicos ajenos a los dos sectores principales.

Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, la oferta ha sido impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y está dirigida a trabajadores públicos de la Administración regional, entre ellos funcionarios, personal laboral, estatutarios de instituciones sanitarias, docentes de enseñanzas no universitarias y profesionales de organismos autónomos y otros entes públicos.

La mayor parte de la OEP 2026 corresponde a puestos de nuevo ingreso, con 7.117 plazas. De ellas, 3.429 se reservan para los servicios de salud y 2.484 para profesores de ESO y maestros, que representan la totalidad de las plazas ofertadas en el ámbito educativo. Además, se incluyen 432 plazas de promoción interna y 594 destinadas a reducir la temporalidad en el empleo público.

La Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para 2026 ha sido planteada en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración y ha contado con el voto favorable del Ejecutivo regional y de los sindicatos CCOO, CSIF y UGT.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. / EFE/ Javier Lizón

1.280 nuevos docentes para el próximo curso

En paralelo, el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de más de 65 millones de euros para la contratación de 1.280 nuevos profesores y maestros, que se incorporarán a colegios e institutos públicos de la región durante el curso 2026-2027. De este refuerzo docente, 692 plazas responden al acuerdo sectorial suscrito el pasado año con las organizaciones sindicales, mientras que las 588 restantes servirán para atender otras necesidades del sistema educativo público madrileño.

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En concreto, la Comunidad de Madrid incorporará 364 maestros de Infantil y Primaria, 787 profesores de Secundaria, 113 docentes de Formación Profesional, 10 catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas y 6 profesionales para el cuerpo de Inspección Educativa. El Gobierno regional sostiene que estas contrataciones permitirán culminar la reducción gradual de ratios en Secundaria hasta los 25 alumnos por aula, bajar hasta 20 estudiantes por clase en los cursos de hasta segundo de Primaria, ampliar las unidades de Educación Especial y crear nuevas aulas específicas para alumnos con Trastorno del Espectro Autista. Además, el refuerzo de personal docente servirá para cubrir las necesidades derivadas de la puesta en marcha de 409 nuevos centros de Infantil, Primaria y Secundaria, CEIPSO, así como del nuevo instituto de Rivas-Vaciamadrid.