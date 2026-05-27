Todo sobre 'La Casita' de Bad Bunny: qué es, quién puede entrar y por qué se ha convertido en el lugar más deseado de sus conciertos

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour de Bad Bunny no solo está dando que hablar por sus canciones, sus invitados sorpresa o la emoción de volver a ver al artista puertorriqueño sobre los escenarios. Y es que hay un elemento que se ha convertido en el gran objeto de deseo de sus conciertos: 'La Casita'.

Esta estructura viaja ahora con el artista como uno de los símbolos más potentes de su espectáculo. En España, ya se pudo ver en los conciertos de Barcelona del 22 y 23 de mayo, y ahora todas las miradas están puestas en Madrid, donde Bad Bunny tiene programadas diez fechas desde el 30 de mayo.

Esta estructura viaja ahora con el artista como uno de los símbolos más potentes de su espectáculo / @BADBUNNYPR

¿Qué es 'La Casita' de Bad Bunny?

'La Casita' de Bad Bunny es un escenario secundario con forma de vivienda puertorriqueña, inspirado en las casas de barrio de Puerto Rico. Su diseño mezcla colores vivos, referencias populares y una estética cotidiana que conecta directamente con el universo visual de DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

'La Casita' funciona como un espacio dentro del show en el que Bad Bunny baja la escala del concierto y crea momentos más íntimos con el público. Allí interpreta temas en un formato más cercano, interactúa con asistentes y convierte una estructura aparentemente sencilla en una de las zonas más codiciadas del recinto.

¿Cómo puedo entrar en 'La Casita' de Bad Bunny?

Aunque se pueda entrar en 'La Casita' de Bad Bunny, lo cierto es que no es de la forma que muchos creen. Es decir, no se puede comprar un ticket que garantice estar dentro, pues el acceso depende de la organización del show, que puede seleccionar a determinados asistentes durante el concierto.

Según se ha visto en diferentes fechas de la gira, la producción suele fijarse en fans que están disfrutando especialmente del espectáculo, que van en grupos pequeños o que se encuentran cerca de la zona trasera de pista o junto al perímetro de 'La Casita'.

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Aunque se pueda entrar en 'La Casita' de Bad Bunny, lo cierto es que no es de la forma que muchos creen / Zowy Voeten

¿Hay entradas VIP para La Casita?

No hay una entrada que permita entrar directamente en 'La Casita', pero sí existen paquetes VIP o zonas cercanas a este segundo escenario. En algunos conciertos se ha hablado de áreas próximas como 'Los Vecinos', pensadas para vivir la experiencia desde una posición privilegiada, aunque sin garantizar el acceso al interior de la estructura.