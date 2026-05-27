Bad Bunny dispara las reservas en los restaurantes del centro de Madrid: Malasaña, Chueca y Tribunal concentran la mayoría

La llegada de Bad Bunny a Madrid no solo promete llenar el estadio Riyadh Air Metropolitano durante las próximas semanas, sino también los restaurantes de algunas de las zonas de ocio más concurridas de la capital. Según datos de la compañía TheFork, las reservas gastronómicas se han disparado coincidiendo con los diez conciertos que el artista ofrecerá entre el 30 de mayo y el 15 de junio ante más de 600.000 asistentes.

Los barrios de Malasaña, Chueca y Tribunal concentran el mayor volumen de reservas, con el 10% del total registrado en la ciudad y un ticket medio de 26 euros. Les siguen el Barrio de Las Letras y la zona de Atocha-Jerónimos, que reúnen un 8% de las reservas, mientras que Lavapiés, Antón Martín y Embajadores alcanzan el 7%.

El impacto del fenómeno musical también se deja notar en otras zonas de la ciudad. El distrito de Salamanca ,especialmente las áreas de Lista, Castellana y Goya, ha incrementado su peso en reservas en más de tres puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, hasta situarse en el 3,4%. Por otro lado, los barrios de Chamberí, Argüelles, Conde Duque y Gaztambide también experimentan una evolución positiva, según datos.

Terrazas en el barrio madrileño de Ibiza. / Alba Vigaray

Reservas grupales

La fecha con mayor actividad será el sábado 30 de mayo, día en que se celebrará el primer concierto en la capital, que acumula el 23% de todas las reservas registradas por la plataforma para este periodo. Le sigue el 6 de junio, con un 12% del total.

En cuanto al perfil de los asistentes, predominan las reservas de grupos pequeños: cerca del 73% corresponden a mesas de hasta cinco personas, mientras que los grupos de entre cinco y nueve comensales representan el 22%.

La cocina mediterránea se posiciona como la favorita de los madrileños y visitantes durante estas fechas, con el 16% de las reservas, seguida de la japonesa (11%) y la italiana (10%). Además, los restaurantes considerados idóneos para grupos grandes concentran más de la mitad de las reservas, por delante de los locales con terraza y los restaurantes familiares.

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“Los grandes conciertos se han consolidado como uno de los principales dinamizadores del ocio urbano y la actividad gastronómica en Madrid”, asegura Jay Kim, country manager de TheFork en Iberia, quien destaca que este tipo de eventos impulsan especialmente los planes en grupo y la actividad en las zonas más turísticas y dinámicas de la ciudad.