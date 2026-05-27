Ayuso entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al papa León XIV en el Vaticano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregará al Papa León XIV la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en el transcurso de la audiencia privada que la jefa del Ejecutivo autonómico mantendrá con Su Santidad este lunes en el Vaticano. Es, además, un gesto de cortesía y agradecimiento del pueblo de Madrid por su próximo viaje apostólico a la región entre el 6 y 9 de junio, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

Tras conocerse la visita del Papa, Ayuso ya expresó la oportunidad que suponía su llegada para que se conociera "la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en la región, donde todo el mundo tiene su lugar", y manifestó su deseo de que León XIV se lleve el "mejor recuerdo" y su estancia sea un "éxito".

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se otorga, según la Ley 2/2024, "como gesto de cortesía y reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a los representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la región por su labor institucional". Estados Unidos, que celebra este año el 250º aniversario de su independencia, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, han sido los últimos en recibir esta distinción.

La audiencia privada se celebrará en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde Ayuso entregará a Su Santidad un libro de edición especial, encargado por la propia presidenta, que incluye con una selección de imágenes de las celebraciones católicas en municipios madrileños, desde su Semana Santa o la Navidad con Belenes como el de la Real Casa de Correos, "testimonio todas ellas del profundo arraigo de las tradiciones cristianas y la riqueza histórica, cultural y espiritual". La presidenta le obsequiará también con una selección de productos de la región como las palmeritas de Morata de Tajuña, aceitunas de Campo Real o Bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial, entre otros.

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Asimismo, Ayuso tendrá la oportunidad de trasladar al Pontífice los preparativos que el Gobierno autonómico ultima para su agenda en la capital de España con el lema 'Madrid, comunidad', donde la Real Casa de Correos será el Centro Internacional de Prensa para acoger a más de 2.000 periodistas de todo el mundo. Entre otros, destaca el dispositivo especial de transportes, sanitario y cultural para facilitar la estancia de los miles de peregrinos que se acercarán estos días a la Comunidad de Madrid.