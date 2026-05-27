Amaia Montero llega a Madrid con la gira de La Oreja de Van Gogh: "No pierdo el tiempo con los haters"

Dos semanas después de su comentada reaparición sobre los escenarios, Amaia Montero ha aterrizado en Madrid lista para continuar su gira junto a La Oreja de Van Gogh. Con tres 'sold out' en el Movistar Arena los próximos días 28, 29 y 31 de mayo, la cantante ha llegado a la capital con una gran sonrisa y muchas ganas de seguir disfrutando de esta nueva etapa.

A pesar de las polémicas, Amaia ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con buen semblante y un estilismo poco discreto y muy veraniego: camiseta amarilla, vaqueros, bolso de Dior, chanclas, pamela y maxi gafas de sol.

Ya en Madrid, la artista ha atendido brevemente a los medios y ha compartido sus sensaciones ante el regreso a los escenarios, su relación con las críticas y el apoyo recibido en esta nueva etapa. Sobre volver a tocar en el corazón de España, ha asegurado que lo afronta con especial ilusión: "Y más, muchísimas. Madrid, muchas, muchas ganas. Muchísimas ganas. En todos los sitios. En todos los sitios donde íbamos a tocar en la gira, tengo muchísimas ganas, yo y toda la banda. Y bueno, en Madrid especialmente, ¿no? Porque llevo mucho tiempo sin tocar aquí".

Preguntada por las críticas, la cantante ha preferido restar importancia a la polémica y centrarse en lo esencial: "Pues mira, sinceramente, fuerzas no dan, ¿no? Intento estar al margen, sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida... ¿a cuánto vendes tú la verdad?, ya lo decía en alguna canción. Hay demasiadas cosas importantes en mi vida y, sobre todo, en el mundo como para quedarnos en eso. Los haters... no me voy a quedar ahí porque no quiero perder el tiempo en eso. Me quedo con el apoyo que he tenido".

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En cuanto al respaldo recibido dentro de la industria musical, Amaia ha sido contundente: "El apoyo ha sido brutal, ha sido brutal". Por último, sobre la emoción de volver a subirse a un escenario tras tanto tiempo, la artista ha resumido su sensación en pocas palabras: "Muy especial, muy especial, muy especial. Es difícil de explicar".