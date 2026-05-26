Los vecinos de Montecarmelo piden la dimisión de Almeida tras la paralización del cantón: "Hemos perdido la confianza en ustedes"

Los vecinos de Montecarmelo han vuelto a llevar este martes su protesta contra el cantón de limpieza a las puertas del Palacio de Cibeles, donde hoy se celebra el Pleno municipal. Desde primera hora de la mañana, miembros de la Plataforma No al Cantón han estado entregando en mano a los concejales que iban llegando una carta abierta dirigida al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la que exigen su dimisión tras casi tres años de conflicto vecinal con el barrio.

"Exigimos su dimisión y, con ella, la del concejal Borja Carabante y la del concejal de distrito José Antonio Martínez Páramo”, arranca el escrito de los vecinos, que después de todo este tiempo afirman sentirse "profundamente traicionados" por el equipo de Gobierno por el proyecto del “megacantón industrial de basura” en el barrio, paralizado desde la semana pasada por la Justicia madrileña.

Además de reclamar estos ceses, la misiva carga tintas contra el Consistorio, a quien acusa de haber impuesto el proyecto "tirando de mayoría absoluta", en lo que consideran "un ejercicio de uso y abuso del rodillo del poder". Una forma de proceder que, lamentan los residentes de Montecarmelo, les ha abocado en estos años a tener que "defendernos de quienes deberían protegernos y gestionar en beneficio del ciudadano, no en contra".

Como vienen haciendo desde que se anunciara la instalación de limpieza, los vecinos insisten en denunciar que la ubicación elegida es “la peor posible” y defienden que existen alternativas en la zona oeste de Madrid para una instalación de estas características. En la carta insisten en que el cantón supondría concentrar “un centenar de camiones” y residuos “a apenas unos metros de colegios y viviendas”.

Asimismo, la plataforma también reprocha al Ayuntamiento haber “mentido permanentemente”, haber “despreciado las alternativas reales” y haber impulsado una tala en la zona afectada. "Durante estos casi tres años de lucha vecinal, no sólo han mentido permanentemente, sino que nos han llegado a difamar, han dicho que nosotros somos los que mentimos, que los vecinos del barrio estaban siendo engañados por unos pocos", lamenta la carta.

"Hemos perdido la confianza en ustedes", aseguran los firmantes, que alerta de que "ese desprecio al ciudadano no les va a salir gratis". Por ello, insisten en reiterar su petición de que dimitan Almeida, Carabante y Páramo, a quienes no consideran ya "merecedores de nuestro voto", y recalcan con énfasis que "no vamos a parar hasta paralizar de forma definitiva su vertedero”.