Trabajo sanciona a Renfe por deficiencias en sus talleres de Fuencarral

Inspección de Trabajo ha iniciado un procedimiento sancionador contra Renfe Ingeniería y Mantenimiento por deficiencias en sus talleres de Fuencarral (Madrid), tras detectar que algunas condiciones no cumplían con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, según ha informado este lunes CSIF Madrid Empresa Privada.

Las denuncias han sido realizadas por el citado sindicato, el mayoritario en Tarvia, empresa especializada en el mantenimiento integral de trenes de alta velocidad y cuyo comité ha impulsado una actuación ante la Inspección de Trabajo por las "deficiencias" detectadas en los mencionados talleres, en los que trabajan sus empleados.

A raíz de estos movimientos, según explica CSIF Madrid en un comunicado, Inspección de Trabajo realizó una visita a las instalaciones el pasado mes de marzo y comprobó "graves problemas" como puertas averiadas que permanecían abiertas o calefactores fuera de servicio.

Finalmente, Inspección ha concluido que las condiciones termohigrométricas no cumplían con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales -la temperatura, la humedad y la ventilación no estaban dentro de los límites legales establecidos- y ha iniciado un procedimiento sancionador contra Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

En consecuencia, Renfe deberá subsanar las deficiencias observadas en la nave de Fuencarral AV II, realizar nuevas mediciones en invierno y en verano y garantizar la participación de los delegados de prevención en todo el proceso, así como acreditar el cumplimiento de estas obligaciones en el plazo de seis meses, explica el comunicado.

Desde el Comité de Tarvia y CSIF Madrid señalan que seguirán vigilando el cumplimiento de la normativa y exigiendo "medidas eficaces y respuestas inmediatas".

Fuentes de Renfe han recordado que se están llevando a cabo reformas en los talleres de Fuencarral tras el temporal de fuertes vientos de mediados de febrero. En el marco de los mismos, se detectó un aumento en los niveles, situándolos por encima de los habituales.

Tras ello, se puso en marcha una profunda limpieza y reparación de la parte dañada en estos talleres donde se da servicio al material móvil asignado a las líneas C-2, C-7 y C-8 de la red de Cercanías de Madrid.

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Como consecuencia del cierre de este taller de Fuencarral, los operarios de este centro de trabajo han sido dirigidos a los talleres de Villaverde, Cerro Negro y al turno de tarde del fin de semana. Por otro lado, el mantenimiento de los trenes de la serie 449, de media distancia con motor diésel, se realizará en León.