La marca de descuentos que triunfa en Europa abre su primera tienda en Madrid: todo lo que se sabe del nuevo TK Maxx de la capital

Es oficial: TK Maxx continúa su expansión en España con la apertura de su primera tienda en la Comunidad de Madrid. El nuevo establecimiento abrirá a finales de mayo, siendo el segundo de la cadena tras su debut en Barcelona.

La cadena especializada en moda, hogar y accesorios con descuentos contará con una superficie de más de 1.600 metros cuadrados distribuidos en una única planta. En su interior, los clientes encontrarán una amplia selección de productos.

¿Qué es TK Maxx?

TK Maxx nació en 1994 con la apertura de su primera tienda en Reino Unido. La cadena forma parte de TJX Europe, la división europea de The TJX Companies, grupo especializado en descuentos de moda y hogar. Actualmente, cuenta con más de 750 tiendas en siete mercados europeos, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia, Austria, Países Bajos y España.

TK Maxx nació en 1994 con la apertura de su primera tienda en Reino Unido / TK MAXX

La nueva tienda de TK Maxx en Madrid: fecha de apertura y ubicación

La nueva tienda de TK Maxx abrirá el próximo 28 de mayo y estará situada en el parque comercial Álcora Plaza, en el municipio madrileño de Alcorcón. Con esta apertura, la compañía refuerza su presencia en España después de haber inaugurado en marzo su primer establecimiento en el país, ubicado en el centro comercial Diagonal Mar, en Barcelona.

La nueva tienda de TK Maxx abrirá el próximo 28 de mayo y estará situada en el parque comercial Álcora Plaza, en el municipio madrileño de Alcorcón / FACEBOOK

TK Maxx opera bajo el modelo conocido como off-price, basado en la venta de productos de grandes marcas y firmas emergentes con descuentos durante todo el año. Según la compañía, sus tiendas ofrecen artículos con rebajas de hasta el 60% sobre el precio de venta recomendado.

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La oferta del nuevo espacio incluirá moda para mujer, hombre y niños; calzado y bolsos; accesorios; productos de belleza y artículos para el hogar. Este formato busca atraer a consumidores interesados en renovar el armario o comprar productos para casa con precios inferiores a los habituales en otros canales de venta.