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PROBLEMAS TÉCNICOS

El teléfono del 112 Madrid recibe ya con normalidad llamadas y trasvasa progresivamente sus operaciones de nuevo a Pozuelo

El 112 de la Comunidad de Madrid está trasladando las operaciones de vuelta a su centralita tras solventar los problemas técnicos del lunes

Un hombre trabaja en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM 112).

Un hombre trabaja en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM 112). / Europa Press/ A. Pérez Meca

EPE

Madrid

El teléfono de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha recuperado ya su normalidad y realiza de forma progresiva el trasvase de sus operaciones de nuevo a la centralita en Pozuelo de Alarcón desde el centro de respaldo instaurado en la víspera por los "problemas técnicos" que sufrió el servicio este lunes.

Así lo han trasladado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que apuntan que aunque la recepción de llamadas "es normal" y "no hay problema", las operaciones siguen aún en el centro de respaldo hasta asegurar al 100% el funcionamiento de la sede en Pozuelo, que se estima pueda ser ya de madrugada.

El servicio de emergencias sufrió el lunes unos "problemas técnicos" que impidieron la recepción de llamadas. Las personas que, en el caso de no pudieran comunicarse con el habitual 112 de emergencias, debían contactar con los teléfonos alternativos 061 (para urgencias sanitarias), 091 (para la Policía Nacional) y 092 (para la Policía Municipal), que también sirven para contactar con los distintos servicios.

Quejas de la oposición política

El problema en este servicio provocó la reacción de algunos partidos políticos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Mar Espinar, aseguró que "cuando no se invierte en los servicios públicos, estos tienen problemas que afectan en el día a día de los madrileños", además, criticó que la presidenta de la Comunidad "no está a garantizar los derechos de los madrileños".

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Para la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, la situación señalaba la "necesidad de invertir más" para que los recursos en el servicio "sean mejores" ya que, en sus palabras, cuando los trabajadores demandan buenas condiciones "lo que están haciendo es garantizar un buen servicio para los madrileños".

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