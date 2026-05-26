Teatros del Canal estrena un programa de conciliación con talleres infantiles paralelos a sus obras

La Comunidad de Madrid da un paso al frente en la conciliación familiar y el acceso a la cultura con el lanzamiento de Canal Familia. Esta innovadora iniciativa piloto, que se desarrollará en los Teatros del Canal, permitirá que los niños de entre 6 y 12 años participen en talleres artísticos gratuitos mientras sus padres o tutores asisten a las representaciones de la temporada.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha destacado el valor de este programa al asegurar que es un recurso más para disfrutar de la cultura en familia, con la tranquilidad para los padres de saber que, mientras están viendo buen teatro, sus hijos están no solo bien cuidados, sino también aprendiendo a conocer y querer las artes dramáticas.

Así es 'Escenarios (im)posibles', el primer taller de conciliación

El programa arranca los días 12, 13 y 14 de junio con el taller infantil Escenarios (im)posibles. Organizada por La Grieta Teatro Social, esta actividad propone a los más pequeños una primera aproximación a la dramaturgia desde una perspectiva lúdica y plástica. Los horarios de estos talleres se adaptarán minuciosamente a la duración de cada representación para garantizar una experiencia cómoda y sin prisas para los adultos.

Durante las sesiones, los menores participantes explorarán la narración visual y la construcción de personajes a través de actividades creativas que incluyen la creación de maquetas y marionetas de papel mediante la técnica del collage. Utilizando materiales reciclados como cartón, papel y telas, los niños construirán pequeños mundos imaginarios que podrán habitar con personajes diseñados por ellos mismos a través del dibujo, la fotografía y el diseño de vestuario.

Obras de teatro vinculadas al programa Canal Familia

Para poder inscribir a los menores en el taller, es imprescindible que los adultos adquieran una entrada para alguna de las funciones programadas en las diferentes salas del espacio durante esos días.

La cartelera asociada a este proyecto piloto incluye propuestas de gran nivel como Los Estunmen, la rompedora obra de Nao Albet y Marcel Borràs en la Sala Roja Concha Velasco. También se suma a la iniciativa el clásico de Lope de Vega La dama boba, bajo la dirección de Josep Maria Mestres en la Sala Verde, y la pieza Quien sea llega tarde, una obra honda firmada por Eusebio Calonge que se representará en la Sala Negra.

¿Cómo inscribirse en Canal Familia?

Las plazas para esta actividad infantil son limitadas y el proceso de inscripción debe realizarse exclusivamente a través de la página web oficial de los Teatros del Canal.

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Los usuarios deben tener en cuenta que el envío del formulario digital no garantiza la plaza automáticamente, ya que la reserva final estará sujeta a una confirmación posterior por correo electrónico por parte del espacio cultural. Con esta propuesta, Madrid busca sentar un precedente para integrar el ocio cultural de calidad con las necesidades reales de las familias contemporáneas.