Una tarde en el caos de las colas para la final del Rayo en Vallecas: solo tres taquillas, horas y horas al sol... y centenares de aficionados que se quedaron sin entrada

El lío se vislumbraba desde antes de empezar. El Rayo avisó había avisado el domingo a las 19.00 hora de que el lunes, a partir de las 15.00, se empezarían a vender en sus taquillas (a 5 euros) las entradas para ver la final de la Conference en las pantallas gigantes en el Estadio de Vallecas. Y la gente, a pesar del hastío con el método, se volvió a movilizar en masa. El resultado de este proceso, único entre los grandes clubes de España, fueron colas de miles de personas que daban la vuelta al estadio y que hacían materialmente imposible para los empleados de las taquillas (solo tres según contaban los propios aficionados) abarcar todo en el tiempo previsto para la primera jornada de venta, que preveía cerrar a las 21.00 horas.

Y jaleo, como era de prever, a la hora del cierre de taquillas. Antes de acceder al último tramo antes de las taquillas, el que equivaldría a las zona de tribuna, había una verja que todavía no habían llegado a pasar cientos de personas de las que llevaban gran parte del día haciendo cola. "He intentado cerrar y no ha habido manera. Pues no queda otra que decirle a la policía y que cierren ellos", contaba un trabajador del Rayo que intentó cerrarla, encontrándose con el rechazo de los aficionados. "Me han empujado, me han tirado tres veces, me han arrasado. Son todos unos ansias, mañana pueden volver y no se van a quedar sin entrada", aseguraba.

Cientos sin premio: "Pueden volver mañana"

Ante los empujones y la imposibilidad de hacerlo solo, acabaron pasando varias decenas que se iban a quedar fuera de esa valla que, sin saberse antes, acabó siendo la frontera entre los que se fueron a casa con entrada y los que lo tendrán que volver a intentar hoy, cuando abram las taquillas, en este caso a las 11.00 horas. Porque el trabajador recurrió a la policía, que llegó y puso orden ¿Resultado? Los que habían pasado la verja antes de las 21.00 tendrían entrada, aumentándose el horario de las taquillas hasta casi la medianoche para darles cabida.

Colas en Vallecas. / EFE

En el otro lado, los aficionados, la mayoría no abonados del Rayo porque la realidad es que casi todos los socios están en Leipzig, y que contaban que llevaban "horas y horas", en la mayoría de casos, haciendo cola. Algunos, los más previsores, habían hecho noche en la calle. Otros llegaron durante la mañana, y los más rezagados, a la mediodia. El caso es que todos se comieron como poco varias horas de sol y del calor asfixiante que ha desembarcado en Madrid.

Desesperación por un pase

"He llegado hace seis horas, y ahora dicen que ya no pasa nadie más. Y mañana va a volver a pasar lo mismo. Si esto se abre a las 11.00, no podré llegar porque trabajo y hasta la tarde no puedo venir", se quejaba amargamente uno mientras veía como iban saliendo los que sí habían logrado tickets (se podían despachar hasta tres por persona).

"Desde la 13.00 de la mediodía llevamos aquí pasando calor. Esto no tiene sentido alguno, no veo que lo haga nadie así", se quejaba, a la vez que festejaba haberlo conseguido. "Es que no sabemos hacer otra cosa. Con el Rayito no razonamos, si hubiera que volver a hacerlo lo haría".

"De aquí no nos vamos sin entrada", amenazaba otro, en su caso fuera de la verja, que al rato se topó con la realidad que marcaban las decenas de policías que custodiaban la verja y que avisaban una y otra vez, con talante, que ya no iba a pasar nadie más. Y no pasaron. Alrededor de 300 personas se marcharon sin su entrada, cabizbajos, en un nuevo día de esta.

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