Radiografía del plan de movilidad por la visita del Papa León XIV a Madrid: Metro al 125%, transporte gratis y cortes de tráfico

Madrid se prepara para afrontar un acontecimiento histórico de una magnitud sin precedentes. Entre los días 6 y 9 de junio de 2026, la capital acogerá al Papa León XIV en una visita oficial y religiosa que prevé congregar a más de un millón y medio de personas en sus actos centrales.

Ante este escenario de máxima afluencia, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), han diseñado un despliegue de movilidad extraordinario que incluye el refuerzo histórico del Metro, autobuses de la EMT y bicimad gratuitos, y un blindaje de seguridad sin precedentes.

Las autoridades madrileñas ya han advertido que serán jornadas de movilidad compleja para los residentes. Por este motivo, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado formalmente a las empresas que fomenten el teletrabajo y la flexibilidad horaria en las zonas afectadas. Las mayores complicaciones de tráfico comenzarán de manera progresiva días antes del evento y se prolongarán hasta el desmontaje de las infraestructuras necesarias para las celebraciones religiosas.

Refuerzos récord del 125% en Metro y 100 autobuses extra para la periferia

Para absorber la enorme demanda de los peregrinos y garantizar el desplazamiento de los ciudadanos, Metro de Madrid incrementará su servicio hasta un histórico 125% en las líneas con mayor afluencia. La compañía metropolitana pondrá en circulación decenas de convoyes adicionales desde el sábado 6 de junio, afectando principalmente a las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 desde el mediodía hasta el cierre del servicio.

El domingo 7 de junio, coincidiendo con la misa multitudinaria, las frecuencias se duplicarán en las horas centrales del día en casi toda la red. Este operativo especial se mantendrá con aumentos de dotación hasta el martes 9 de junio, especialmente en la línea 8 para facilitar la salida de viajeros hacia el aeropuerto de Barajas.

De forma paralela, el Consorcio de Transportes reforzará la red de autobuses interurbanos con cien vehículos adicionales para facilitar la movilidad de los peregrinos alojados en municipios de la periferia madrileña. Se coordinarán esfuerzos con los ayuntamientos de la región a través de un dispositivo de seguimiento en tiempo real que actuará de manera específica en corredores como las líneas 491, 484, 571, 573 y 671.

Estaciones cerradas y sin paradas

Por estrictos motivos de seguridad y control de aforos determinados por la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, varias estaciones de Metro de Madrid sufrirán cierres totales o parciales y los trenes circularán sin efectuar parada en puntos concretos.

Durante la tarde del sábado 6 de junio, a partir de las 17:00 horas, la estación de Nuevos Ministerios inhabilitará sus accesos más próximos a la Plaza de Lima, lugar de la vigilia juvenil. Se obligará a los usuarios a utilizar las salidas del Centro Comercial, Orense o Agustín de Betancourt. Por su parte, las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu permanecerán cerradas por obras.

El domingo 7 de junio registrará las mayores restricciones subterráneas. Desde el inicio del servicio hasta las diez de la mañana, los trenes pasarán sin detenerse por estaciones neurálgicas como Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón y Chueca.

En el caso de la estación de Sol, solo se permitirá la parada de trenes entre las 6:05 y las 7:00 de la mañana, y su pasillo de correspondencia con Gran Vía permanecerá clausurado. Posteriormente, entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, el cierre total por seguridad se concentrará en el entorno de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca.

EMT y bicimad gratis para esquivar el colapso de la Castellana

Una de las medidas más destacadas para fomentar el transporte público es la gratuidad total de todos los autobuses de la EMT y del servicio de bicimad desde el miércoles 3 hasta el martes 9 de junio. Además, la empresa municipal reforzará su flota diurna con 184 vehículos extra durante el fin de semana y sumará 25 autobuses a la red nocturna.

El sector del taxi también se volcará con el evento, permitiendo que todas las licencias operen durante el sábado y el domingo, incluyendo aquellas a las que les correspondía librar esas jornadas.

Esta apuesta por el transporte público busca mitigar el fuerte impacto de los cortes de tráfico en el eje Recoletos-Castellana. En la Plaza de Lima, los carriles centrales del Paseo de la Castellana sufrirán desvíos hacia los laterales de forma permanente desde el 25 de mayo, culminando con el corte total de la circulación el 3 de junio.

Por su parte, la Plaza de Cibeles experimentará restricciones severas debido al montaje de la plataforma del coro y el altar de la eucaristía. Esto provocará el desvío de 25 líneas diurnas de autobús y la modificación de las cabeceras de los búhos nocturnos, con cortes casi totales a partir del 4 de junio.

Para los conductores que deban utilizar el vehículo privado, se recomienda evitar por completo el centro de la capital y priorizar el uso de la M-30. Como itinerarios alternativos interiores que disponen de mayor capacidad de tráfico y se encuentran libres de restricciones, las autoridades sugieren las calles de Bravo Murillo y Santa Engracia en la zona oeste.

Para desplazamientos norte-sur en la zona este, se recomiendan las calles Serrano, Velázquez, Príncipe de Vergara, Francisco Silvela o Joaquín Costa. Toda la información sobre cortes e incidencias viales se volcará en tiempo real en los navegadores Google Maps y Waze para optimizar las rutas de los usuarios.

Escudo policial y sanitario: 5.000 efectivos y 33 polideportivos listos

El Ayuntamiento de Madrid desplegará un contingente compuesto por cuatro mil policías municipales que se encargarán de la protección de los actos oficiales, el control de los flujos peatonales y la seguridad ciudadana. Este dispositivo policial contará con el apoyo de unidades caninas, drones de la sección de apoyo aéreo y un refuerzo especial de la Comisaría de Gestión de la Diversidad para prevenir posibles delitos de odio o discriminación por motivos religiosos.

Asimismo, el cuerpo de Bomberos mantendrá retenes preventivos con tres bombas y un vehículo de mando que comprobará constantemente los carriles de emergencia que conectan Chamartín con Atocha.

En el plano sanitario, SAMUR-Protección Civil movilizará a cerca de mil profesionales e instalará varios puestos sanitarios avanzados en los epicentros de las celebraciones de Cibeles y Lima. Estarán respaldados por equipos de intervención rápida a pie, en bicicleta y en motocicleta.

Este despliegue se complementará con más de dos mil cuatrocientos voluntarios formados específicamente en primeros auxilios y detección de emergencias. Además, técnicos de Madrid Salud realizarán controles adicionales en fuentes y puntos de agua de la vía pública.

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Finalmente, en el apartado logístico, el Consorcio madrileño ha cedido un total de 33 polideportivos pertenecientes a centros educativos públicos distribuidos en quince distritos de la ciudad para garantizar el alojamiento seguro de los jóvenes peregrinos acreditados durante la visita papal.