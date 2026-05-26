HISTORIA
La pequeña plaza de La Latina escondida entre calles medievales: Pedro Almodóvar eligió este enclave madrileño como protagonista en una de sus películas
Este rincón madrileño, que evoca el Madrid islámico y fue escenario de leyendas, se esconde en el barrio de La Latina sin ser una parada habitual
En pleno centro de Madrid, a pocos pasos de las Vistillas y escondida entre callejuelas irregulares, hay una plaza en el barrio de La Latina que guarda la esencia del corazón más antiguo, pero que pasa casi desapercibida. No es parada de rutas turísticas ni un lugar monumental, pero conserva algo que otras muchos rincones han perdido: la sensación de estar en un espacio en el que el tiempo se ha detenido.
Un rincón del Madrid más medieval
Se trata de la Plaza del Alamillo y es un respiro entre calles estrechas que se ubican sin aparente orden. Aquí se esconde uno de los rincones del Madrid más medieval, donde hace años guardaba una parte de la ciudad islámica. Tras la conquista cristiana de la capital por Alfonso VI en 1805, la población musulmana no desapareció, sino que fue reubicada en el barrio la Morería, en el que esta plaza jugaba un papel clave, donde se organizaba la vida cotidiana.
El propio nombre de la plaza podría tener origen árabe, relacionado con la figura del alamín, una especie de juez que organizaría allí sus tareas, ya que en la morería madrileña poseían su propia organización institucional, diferente a la cristiana. También hay una versión más sencilla en la que se cree que el nombre de la plaza se debe a un pequeño álamo que crecía en el lugar.
Escenario de grandes acontecimientos
Cuenta la leyenda que en este mismo espacio el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, llegó a lancear un torno durante unas celebraciones medievales. Y en este singular espacio también se fijaron escritores como Miguel de Unamuno, quien la describía como un callejón ensanchado, más que como una plaza. Si a alguien cautivó este rincón fue al director de cine Pedro Almodóvar, quien escogió este enclave como protagonista en su película Tacones lejanos en 1991.
La atmósfera de la Plaza del Alamillo conserva el aire melancólico del viejo Madrid. Discreto y alejado del bullicio, todavía se percibe el trazado medieval que permite viajar atrás en el tiempo. Quizá no impresiona a primera vista ni tiene grandes monumentos, pero sí es un lugar que sorprende cuanto más se conocen las historias que guarda.
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