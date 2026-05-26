FILOSOFÍA
Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: "Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes"
José Ortega y Gasset, quien fue profesor en la Universidad Central de Madrid, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a la creación de referentes culturales como la Revista Occidente
Hace décadas que ya pronunciaba Ortega una de las frases más célebres de su filosofía y que, sin duda, ha pasado a la historia: "Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes". Una expresión que se ha convertido en todo un referente del pensamiento español, en la que ya adelantaba de manera acertada algo que entiende mucho de actualidad: el poder de la enseñanza, a la que dedicó gran parte de su vida.
El valor de la educación
Nacido en la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció en el seno de una familia culta y vinculada al periodismo. Su pensamiento hoy resuena más que nunca, en un momento donde es fundamental propiciar el pensamiento crítico de los ciudadanos a través de la educación. Bien lo sabe el filósofo, quien fue profesor de la Universidad Central de Madrid y creador de un referente cultural clave, la Revista Occidente.
Y es que educar significa convertir creencias en ideas y no dar los supuestos por hecho, sino analizarlos y someterlos a contraste. Enseñar a dudar no es solo una técnica pedagógica, sino una postura ética, sobre todo en tiempos de desinformación en los que las noticias falsas se propagan a alta velocidad por las redes sociales ante un lector crédulo por falta de educación para comprobar la veracidad de los hechos.
Herederos de su pensamiento
José Ortega y Gasset invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y su entorno, la influencia recíproca entre ellos y la importancia de la libertad y responsabilidad personal, algo que cobra importancia en el presente. El pensamiento de Ortega trascendió de su propio ser: sus discípulos marcaron la renovación de la filosofía española del siglo XX.
Denominados como la 'Escuela de Madrid' filósofos como Julián Marías, Xavier Zubiri, María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo y José Luis Aranguren adoptarían estas reflexiones como base, partiendo de las reflexiones de Ortega para sus trabajos. Un pensamiento que no se quedó solo en la capital, sino que se expandió hasta cruzar las fronteras y permanecer vivo en cualquier rincón del mundo.
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