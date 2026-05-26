Nueve detenidos en Carabanchel tras una reyerta con machetes y cuchillos entre bandas rivales

La Policía Nacional ha detenido a nueve jóvenes como presuntos autores de los delitos de riña tumultuaria, lesiones y tenencia ilícita de armas tras una violenta pelea entre bandas rivales registrada este lunes por la noche en un parque de Carabanchel.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del Parque de la Peseta, donde, según fuentes policiales, miembros de una banda habrían acordado encontrarse con otro grupo rival con la intención de agredirse mutuamente. La situación derivó en una reyerta en la que varias de los implicados resultaron heridos.

Tras recibir el aviso a a través de Emergencias, indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron rápidamente hasta el lugar. A su llegada, los agentes intervinieron en la zona y procedieron a la detención de nueve de los participantes en la pelea.

Armas blancas incautadas por los agentes durante su intervención en el parque de la Peseta. / Policía Nacional

Los servicios sanitarios, por su parte, atendieron a las tres víctimas localizadas, dos de las cuales presentaban heridas causadas por arma blanca. Durante la intervención policial fueron incautados un machete, un cuchillo y una navaja militar, armas que presuntamente habrían sido empleadas o portadas durante el enfrentamiento.

Tras esta intervcención, los nueve arrestados fueron trasladados a dependencias policiales. Siete de ellos pasaron posteriormente a disposición de la autoridad judicial, mientras que los otros dos, al ser menores de edad, quedaron a disposición de la Fiscalía de Menores.