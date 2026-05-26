Los municipios madrileños aprueban impulsar la nueva ley del suelo de la Comunidad y piden planes de salud mental para los jóvenes

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha aprobado este martes impulsar la aplicación de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), la nueva norma del suelo promovida por la Comunidad de Madrid, además solicitar la puesta en marcha de planes específicos de salud mental en colegios e institutos de la región. Ambas medidas han salido adelante durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la entidad, celebrada por primera vez en su nueva sede de Gran Vía 30, unas dependencias cedidas por el Ejecutivo autonómico.

En materia de vivienda, una de las principales preocupaciones de los madrileños, la FMM ha acordado velar por la colaboración institucional entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para facilitar la aplicación de la nueva Ley LIDER impulsada por el Gobierno regional. El objetivo, según la federación, es que la norma pueda desplegarse lo antes posible y no encuentre obstáculos en los consistorios madrileños.

La Junta de Gobierno también ha aprobado la creación de planes específicos en centros educativos para cuidar la salud mental de la población estudiantil. La medida busca reforzar la atención a los jóvenes en colegios e institutos de la región, en un contexto en el que la salud mental se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales.

Durante la sesión, los alcaldes que integran este órgano, en representación de los 179 municipios madrileños, debatieron las propuestas elevadas por las distintas comisiones de trabajo, así como aquellas que cumplían con los requisitos establecidos por el reglamento interno. La FMM ha señalado que únicamente fueron rechazadas las iniciativas que no podían tramitarse por razones formales.

Convenios con Cruz Roja y con Empia

La reunión sirvió también para abordar dos nuevos convenios. El primero, con Cruz Roja, fue destacado por la presidenta de la FMM, Judith Piquet, quien aseguró sentirse "muy orgullosa" de un acuerdo que, según afirmó, supone "un nuevo paso en la mejora de la vida de los vecinos" y un reconocimiento a la labor que la organización desarrolla junto a los ayuntamientos. El segundo convenio, con EMPIA, tiene como finalidad avanzar hacia una unificación normativa sobre el mantenimiento de piscinas en la región, ante las dificultades que generan las diferencias regulatorias entre municipios.

En el ámbito del transporte, la Federación aprobó varias resoluciones para respaldar las actuaciones del Gobierno regional en la línea 7B de Metro, reclamar al Gobierno una intervención urgente en la red de Cercanías Renfe y exigir un mantenimiento adecuado de las infraestructuras de transporte de titularidad estatal.

La FMM también abordó el impacto que, según la entidad, está teniendo en los servicios públicos municipales la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. En este sentido, solicitará una mayor cooperación institucional y una apuesta decidida por la integración real de esta población. Entre las resoluciones aprobadas figura además el plan "Mayores por Madrid", que verá la luz a final de curso y que la Federación enmarca en su objetivo de acercarse más al vecino y ofrecer nuevos servicios. Asimismo, la Junta dio luz verde a iniciativas para impulsar la digitalización de las mancomunidades, agilizar procesos administrativos, apoyar el comercio local y promocionar el turismo cinematográfico, también conocido como "turismo de pantalla".

Durante la sesión se hizo balance de la gestión de la FMM en la presente legislatura. La Federación destacó que, a falta todavía de un año de trabajo, ya se han superado las cifras de comisiones, resoluciones, convenios y jornadas de cualquier otra legislatura en sus 40 años de existencia.

La reunión también estuvo marcada por el malestar expresado por los alcaldes del grupo socialista, que criticaron que no se debatieran mociones presentadas a última hora. Desde la Federación se explicó el funcionamiento del reglamento interno y se les emplazó a reunir los apoyos necesarios para que esas propuestas puedan tramitarse en próximas comisiones y juntas. Por su parte, los representantes del grupo popular defendieron el cumplimiento de la normativa interna y el respeto al trabajo realizado por las comisiones durante el último trimestre.