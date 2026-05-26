Metro de Madrid aclara las normas para viajar con bicicleta: el portador será responsable de evitar daños o molestias

Viajar con bicicleta en Metro de Madrid es una opción cada vez más habitual para quienes combinan el transporte público con la movilidad sostenible. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el acceso a la red con una bicicleta está sujeto a una serie de normas que conviene conocer antes de entrar en una estación.

La compañía permite transportar bicicletas en sus trenes, pero establece límites sobre el número de unidades por viajero, los espacios donde deben colocarse, el uso de ascensores y escaleras mecánicas, así como las situaciones en las que puede restringirse su entrada por motivos de seguridad o por necesidades del servicio.

Esta normativa busca compatibilizar el uso de la bicicleta con el funcionamiento diario del suburbano madrileño, especialmente en momentos de alta afluencia de viajeros o cuando se producen incidencias en la red.

La compañía permite transportar bicicletas en sus trenes, pero establece límites / METRO DE MADRID

¿Dónde puedo colocar la bicicleta dentro del tren?

Una de las principales normas afecta a la ubicación de las bicicletas dentro de los trenes. Según la regulación, los viajeros deberán situarlas preferentemente en los extremos del convoy.

En concreto, podrán viajar hasta dos bicicletas en el coche de cabeza y otras dos en el coche de cola, siempre junto a las cabinas de conducción. En aquellos trenes que dispongan de espacios reservados específicamente para bicicletas, estas deberán colocarse en dichas zonas habilitadas.

¿Se puede ir en bicicleta por andenes y pasillos?

Por otro lado, no está permitido conducir la bicicleta dentro de las instalaciones de Metro de Madrid. Esto incluye pasillos, andenes y cualquier otro espacio interior de las estaciones. El usuario deberá desplazarse con la bicicleta de forma responsable y sin circular montado en ella. El objetivo es simple: evitar accidentes, choques con otros viajeros o situaciones de riesgo en zonas donde suele haber una elevada afluencia de personas.

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No está permitido conducir la bicicleta dentro de las instalaciones de Metro de Madrid / Joaquin Corchero - Archivo

Metro podrá limitar el acceso con bicicletas en caso de aglomeraciones

Aunque el transporte de bicicletas está permitido, Metro de Madrid se reserva la posibilidad de limitar su acceso cuando pueda afectar al funcionamiento normal del servicio. La compañía podrá aplicar restricciones en circunstancias concretas como aglomeraciones, averías, incidencias o cualquier otra situación que dificulte el tránsito y la movilidad de los viajeros dentro de las instalaciones. Esta limitación dependerá del criterio del operador en cada momento y estará vinculada a la seguridad y a la correcta prestación del servicio.